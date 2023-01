Jak się dobrze bawić w karnawale? Odpowiedź jest równie prosta, jak zorganizowanie udanej „domówki”! Grono przyjaciół, szampańskie nastroje i oczywiście pyszne przekąski – tyle wystarczy, by cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. A co najlepiej sprawdzi się w imprezowym menu? Warto postawić przede wszystkim na smak, efekt i … wygodę! Od dziś do końca tygodnia będziemy prezentować przepisy na niebanalne, ale łatwe przygotowaniu przekąski karnawałowe. Dziś pierwszy z nich.

PRZEPIS na placuszki z szynką, ananasem, suszonymi pomidorami i bakaliami Reklama Czas przygotowywania: 20 minut Liczba porcji: 10-12 sztuk Składniki: 1 opakowanie Szynki Sokołowskiej Kruchej Sokołów

2 plastry świeżego ananasa

6-8 suszonych pomidorów z oleju

2 łyżki orzechów włoskich

2 łyżki migdałów

2 jajka

150 g jogurtu naturalnego gęstego

3/4 szklanki mąki pszennej

1 szczypta proszku do pieczenia

1 szczypta soli

1 łyżeczka mielonych płatków chili

1 łyżeczka kurkumy

olej do smażenia

1 opakowanie serka śmietankowego kanapkowego

1 garść listków pietruszki dekoracyjnej Reklama Przygotowanie Jajka, jogurt, mąkę, proszek do pieczenia oraz przyprawy mieszamy trzepaczką aż uzyskamy ciasto o jednolitej konsystencji. Szynkę kroimy w kostkę, pozostawiając 1/2 plastra, który kroimy w paseczki. Ananasa kroimy w słupki, a suszone pomidory w paseczki. Orzechy drobno siekamy. Wszystkie przygotowane składniki delikatnie mieszamy (pozostawiając 1 łyżkę posiekanych orzechów), a następnie zalewamy ciastem i ponownie mieszamy. Placki smażymy na rozgrzanym oleju z obydwu stron, aż osiągną złocisty kolor (ok. 4-5 min z każdej strony) i wykładamy na ręcznik papierowy. Podajemy z serkiem śmietankowym, paseczkiem szynki, obsypane orzechami i udekorowane pietruszką. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję