Dla Żydów chałka to słony, rytualny wypiek, który zwyczajowo spożywają podczas szabatu i świąt. W polskiej kuchni przygotowywana jest na słodko i stanowi niezapomniany smak dzieciństwa. Ten domowy wypiek często przygotowywany przez dziadków lub rodziców, czarował kubki smakowe do tego stopnia, że zapach ciepłej, świeżej chałki przyciągał do domu nawet te najbardziej zajęte zabawą dzieci. Oto, jak ją przygotować.

PRZEPIS na chałkę

Składniki:

500 g Mąki na Chałkę „Domowa Piekarnia”

250 ml ciepłego mleka

7 g suchych drożdży lub 20 g świeżych

1 całe jajko

50 g cukru

50 g miękkiego masła

1 opakowanie cukru waniliowego

płaska łyżeczka soli

Przygotowanie

Przesianą mąkę wsypujemy do miski i mieszamy z drożdżami. W przypadku świeżych drożdży – rozpuszczamy je w mleku. Mleko należy wymieszać z jajkiem, masłem, cukrem a następnie wlać do mąki. Następnie dodajemy sól. Ciasto wyrabiamy energicznie przez kilka minut aż do osiągnięcia gładkiej konsystencji. Następnie ciasto odkładamy w ciepłe miejsce, przykrywamy ściereczką i czekamy aż podwoi swoją objętość. Ponownie wyrabiamy ciasto, które dzielimy na 4 równe części. Z każdej części formujemy wałek, a następnie zaplatamy je w warkocz.

Następnie chałkę należy odstawić do ponownego wyrastania na około 1 godzinę, w tym czasie przykrywamy ją ściereczką. Przed wstawieniem do piekarnika należy posmarować ciasto roztrzepanym jajkiem, aby się ładnie zarumieniło i posypać według uznania makiem lub kruszonką. Chałkę pieczemy w temperaturze 180˚C przez ok. 25-30 minut.