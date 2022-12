Oczywiście możesz przyrządzić sałatkę gyros, mini pizze z ciasta francuskiego czy roladki z tortilli z wędzonym łososiem, ale jeśli chcesz naprawdę zachwycić swoich gości postaw na bardziej niebanalne rozwiązania. Najoryginalniejsze przepisy wybrał dla nas uczestnik MasterChefa.

Domówka w gronie znajomych potrafi trwać do białego rana, dlatego koniecznie zadbaj o odpowiednie menu, które zaspokoi apetyt gości. Na imprezowym stole najlepiej sprawdzą się przystawki, które przygotujesz wcześniej, tak aby nie spędzać czasu w kuchni w trakcie spotkania. Sprawdź przepisy na przekąski, które wybrał Tomasz Strzelczyk (ODDASZFARTUCHA), kucharz i ekspert marki Instant Pot.

Deska z… masłem lub hummusem!

Wędliny i sery podane na desce to imprezowy klasyk, ale w ostatnim w ostatnim czasie popularność zyskują deski z masłem czyli tzw. butter board. Wystarczy ubić mikserem 1-2 kostki masła w temperaturze pokojowej, ułożyć je w formie kleksów na drewnianej desce i ozdobić wybranymi dodatkami. Na słodko sprawdzi się miód, orzechy, figi i dżem, a na słono szynka parmeńska, salami, czarne oliwki i marynowane cebulki. Gotowe danie trzymamy w lodówce i wyjmujemy ok. pół godziny przed podaniem. Serwując je nie można zapomnieć o pokrojonej bagietce, którą zgarnia się składniki. Co jeśli Twoi goście nie przepadają za masłem lub dbają o sylwetkę? W lżejszej wersji tej modnej przystawki zastąp masło hummusem w kilku wariantach smakowych, a jako dodatki wykorzystaj świeże warzywa pokrojone w paski.

Do przyrządzenia klasycznego hummusu potrzebujesz ok. 400 gramów ugotowanej ciecierzycy, 3 łyżki stołowe tahini, 5 łyżek oliwy z oliwek, przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku oraz sok z jednej cytryny. Pamiętaj, że ciecierzycę najpierw należy namoczyć – najlepiej przez całą noc, a później gotować przez ok. 80-90 minut. W sytuacji, gdy korzystasz z multicookera z opcją szybkowaru czas obróbki termicznej wynosi 45 minut, bez konieczności wcześniejszego namaczania. Wystudzoną ciecierzycę przełóż wraz z pozostałymi składnikami do wysokiego naczynia i zblenduj na gładką masę. Odpowiednią konsystencję uzyskasz dolewając do niej stopniowo zimną wodę – najlepiej dodawaj po łyżce, dzięki czemu unikniesz zbyt dużego rozrzedzenia. Tak przygotowaną pastę możesz już śmiało serwować, ale wykorzystaj ją również jako bazę do eksperymentowania z innymi smakami. Podstawowy hummus możesz wzbogacić pieczonymi warzywami np.: papryką, czosnkiem lub batatem, a nawet kilkoma łyżkami azjatyckiej pasty miso – wystarczy wmiksować wybrany dodatek do masy.

Chrupiące ryżowe kąski – wariacja na temat sushi

Sushi to idealna imprezowa przekąska, ale jego przyrządzenie w domu bywa kłopotliwe, dlatego tym razem postaw na chrupiące ryżowe kąski z rybą i warzywami. Głównym składnikiem tej przystawki jest ryż do sushi, który należy kilkakrotnie przepłukać, a następnie ugotować. Jeśli korzystasz z garnka kieruj się instrukcją na opakowaniu, natomiast w przypadku multicookera zachowaj proporcję 1:1 w stosunku wody do ryżu i ustaw sprzęt na 6 minut. Ugotowany ryż dopraw zalewą, składającą się z ok. 0,5 szklanki octu ryżowego, dwóch łyżeczek cukru i takiej samej ilości soli. Składniki zalewy przed dodaniem do ryżu trzeba chwilę podgotować, aż do ich całkowitego połączenia. Przyprawiony ryż wyłóż do naczynia o płaskim dnie i delikatnie przyklep, aż powstanie z niego jednolita 3-5 centymetrowa warstwa, po czym wstaw całość do lodówki na 2-3 godziny. Po tym czasie wytnij nożem z ryżowej masy kwadraty lub prostokąty, rozgrzej olej na patelni i smaż na niej kawałki do uzyskania złotego koloru z każdej strony. Możesz też skorzystać z frytkownicy powietrznej – po ok. 15 minutach w 180 stopniach ryż będzie idealnie złocisty, a przy tym zyska niesamowitą chrupkość.

Kiedy chrupiący ryż jest gotowy, pora na dodatki. Nieodłącznym elementem tego dania jest łosoś lub tuńczyk – jeśli masz dostęp do świeżej, surowej ryby koniecznie wykorzystaj ją do tego przepisu! Pokrój ją w drobną kostkę, dodaj kilka łyżek majonezu, odrobinę ostrego sosu sriracha (do smaku), łyżeczkę sosu sojowego, kilka kropel oleju sezamowego i skrop sokiem z połówki limonki. Surowego łososia możesz zastąpić wędzonym, a w przypadku tuńczyka sprawdzi się też ten z puszki lub drobno posiekane paluszki krabowe. Tak przyprawioną rybę układa się na kawałki ryżu – możesz zrobić to małą łyżeczką lub rękawem cukierniczym, dzięki czemu całość zyska bardziej profesjonalny wygląd. Na wierzchu ułóż warzywa – najlepiej cienkie plasterki awokado, zielonego ogórka lub papryczki jalapeno.

Nadziewane pieczarki

W roli przystawki na przyjęciu doskonale sprawdzą się też nadziewane pieczarki – białe, brązowe lub portobello. Niezależnie od tego, na jaką odmianę postawisz, przygotowując je musisz kierować się kilkoma prostymi zasadami. Po pierwsze – grzyby przed wypełnieniem farszem muszą być dokładnie wyczyszczone, najlepiej zwilżonym ręcznikiem papierowym. Nie płucz ich pod bieżącą wodą, którą wchłoną jak gąbka, przez co stracą na smaku. Po drugie – usuwając trzonek grzyba i wydrążając jego kapelusz postępuj delikatnie, tak aby go nie uszkodzić. Pamiętaj też o odpowiednim czasie i temperaturze obróbki termicznej – w piekarniku będzie to ok. 20 minut w 200 stopniach, we frytkownicy powietrznej 8 minut w takiej samej temperaturze, a w multicookerze z opcją szybkowaru zaledwie 2 minuty.

Kiedy znasz już podstawy przyrządzania faszerowanych pieczarek pozostaje pytanie – jakie nadzienie przygotować? Najszybsze stworzysz z połączenia serka śmietankowego, dwóch posiekanych drobno ząbków czosnku i świeżego szpinaku. Wystarczy dobrze wymieszać składniki, wypełnić powstałą masą grzyby, oprószyć z wierzchu startą mozzarellą i zapiec. Nieco bardziej wyrafinowaną wersją będzie farsz z sera camembert, karmelizowanej cebuli i boczku. Pokrój mięso w drobną kostkę i wrzuć na zimną patelnię, tak aby wytopić z niego tłuszcz – gdy będzie chrupiące przełóż je na talerz. Teraz pora na karmelizowanie cebuli – na tę samą patelnię dodaj trzy łyżki masła i ok. 5-6 dużych cebuli cukrowych pokrojonych w piórka. Smaż je na średnim ogniu cały czas mieszając – gdy zmiękną, dodaj do nich 3 łyżki octu balsamicznego, szczyptę cukru, soli i pieprzu. Cebula będzie gotowa, kiedy nabierze złocistobrązowego koloru. Zostaje już tylko nadzianie pieczarek – do każdego kapelusza przełóż trochę cebuli, boczku oraz kawałek camemberta, a następnie upiecz je w piekarniku, multicookerze czy frytkownicy beztłuszczowej.

Deska przysmaków, chrupiące ryżowe kąski czy nadziewane pieczarki z pewnością zachwycą Twoich gości i podbiją ich kubki smakowe. Te przekąski sprawią, że uczestnicy przyjęcia na długo zapamiętają nie tylko szampańską zabawę, ale też przepyszne jedzenie!