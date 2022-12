Reklama

- Żeby wszystko smakowało musi być zrobione z sercem, ale też z produktów, które są świeże i dobrej jakości. Nie da się tu rzecz jasna polecić konkretnego sklepu, czy firmy, bo każdy sam wie, co lubi, co mu smakuje i pewnie każdy z nas ma, a jeśli jeszcze nie ma, to warto by miał swojego zaufanego sprzedawcę – mówi Tomasz Strzelczyk.

O ile warzywa dobrze, by zwłaszcza, gdy pada śnieg i pojawia się mróz, nie były zmarznięte i zwiędnięte, o tyle jeśli chodzi o ryby, kucharz tłumaczy, jak sprawdzić ich świeżość.

- Jeśli są to ryby sprzedawane w całości, to trzeba im zajrzeć pod skrzela, te muszą być krwisto-czerwone. To znak, że ryba jest świeża. Jeśli kupujemy filety, wystarczy je delikatnie nacisnąć, jeśli skóra jest jędrna, to możemy śmiało ją kupić, a gdy zostaje ślad po naszych palcach, lepiej wybrać inną – tłumaczy Strzelczyk.

Reklama

Jak zrobić idealny barszcz?

Aby barszcz nie stracił koloru nie wolno go zagotować. – Jeśli przez nieuwagę to się nam jednak przydarzy, można go jeszcze uratować dodając sok z cytryny, czy łyżkę octu. Jeśli z kolei nie mamy zakwasu lub nie chcemy robić barszczu na koncentracie np. z kartonu, czy butelki, wystarczy zetrzeć buraki na tarce, zalać je wodą i chwilę poczekać. W ten sposób przygotujemy sobie szybki zakwas – wyjaśnia kucharz.

Dodaje, że taka zaprawa doda nie tylko koloru, ale i smaku. Jak długo gotować barszcz? – Im dłużej, tym lepiej. Ja sam około dwóch godzin gotuję wywar, a potem przyprawiam. Taki barszcz, który przygotujemy dzień wcześniej, przegryzie się i następnego dnia będzie o niebo lepszy – mówi Strzelczyk. Przyznaje, że nie dodaje do niego suszonych śliwek, jak robią to niektórzy gotujący, ale suszone grzybki już tak. – Niedużo, małą garstkę, która podkreśla smak – wyjaśnia.

Reklama

Cienkie ciasto na pierogi

Co zrobić, by ciasto na pierogi było cienkie i elastyczne? – Sprawa jest prosta. Ja dodaję gorącej wody. Wtedy jest nie tylko giętkie, ale też lepiej się rozwałkowuje na bardzo cienkie. Nie pęka. By pierogi nie sklejały się podczas gotowania, warto dodać do wody łyżkę oleju – wyjaśnia Strzelczyk.

Zapytany o triki na farsz, odpowiada, że pozostaje wierny klasyce. Do ugotowanej kapusty, dodaje posiekane, ugotowane grzyby, które dosmacza odrobiną tymianku. – Mało osób to stosuje, a ta przyprawa fajnie podkreśla smak kapusty. Żeby były bardziej lekkostrawne, do farszu można dorzucić odrobinę kminku – mówi. Jeżeli ktoś nie jest fanem lepienia pierogów, może skorzystać z przepisu na kładzione kluski z kapustą i grzybami.

Kapusta wigilijna

- Tu chyba nie ma żadnych szczególnych trików – uważa Strzelczyk – Jeśli chcemy ugotować klasykę, czyli kapustę z grochem, warto namoczyć grzyby, ugotować je do miękkości i pokroić. Gdy będziemy dodawać groch, to pamiętajmy, by nie był rozgotowany i nie rozpadał się w kapuście. Lepiej, by był delikatnie twardawy – tłumaczy.

Kapustę radzi z kolei gotować na wolnym ogniu, z niewielką ilością wody na początku, bo podczas gotowania ona sama puści wodę. – Pamiętajmy, by nie gotować jej pod przykryciem i nie przepłukiwać wodą, bo wtedy straci swój smak. Lepiej, by była kwaskowata, więc dodana prosto z woreczka lub beczki – mówi.

Smażony karp

Jak przygotować karpia do smażenia, by go nie „pokaleczyć” i odpowiednio oprawić? Wystarczy oskrobać go tępą stroną noża pod prąd. To na co najczęściej narzekają przeciwnicy tej ryby, to jej zapach. Dla wielu osób ryba ta jest mało zjadliwa, bo śmierdzi mułem. Co zrobić, by się go pozbyć?

– Po wyfiletowaniu dobrze jest zalać go mlekiem na jakieś 12 godzin. Wtedy nie tylko się odmoczy, ale też skruszeje. Karpia oraz inne ryby można skropić też sokiem z cytryny, ale w tak przygotowanej „kąpieli” można go trzymać tylko kilka godzin, bo sok z cytryny może sprawić, że ryba „ugotuje się” na zimno – tłumaczy Strzelczyk.

Poleca, by karpia podawać w wersji klasycznej, czyli smażonej na maśle klarowanym a by miał chrupiącą skórkę dobrze jest połączyć bułkę tartą z mąką w proporcjach 1 do 1.

– Jeśli będziemy robić karpia w galarecie trzeba go tylko sparzyć, nie gotować, wkładając do wywaru z warzyw na ok. 20-30 minut. Wtedy ani wywar, ani karp nie zrobi się mętny. Dobrze jest też zwrócić uwagę na żelatynę. Namoczoną w zimnej wodzie, dodajemy do wywaru o temperaturze 60 stopni. Wtedy ta galareta będzie galaretą, która nie rozpuści nam się po kilku godzinach spędzonych na stole – tłumaczy Strzelczyk.

Jak zrobić dobrego śledzika?

- Obecnie coraz mniej można spotkać miejsc, w których kupimy śledzie prosto z beczki. Głównie dostaniemy płaty śledziowe. Co stoisko, to inna ich słoność. Dlatego też przed podaniem dobrze jest spróbować, jak bardzo są nasolone i średnio przez dwie godziny, moczyć w wodzie – poleca kucharz.

Do wody, w której moczy tę rybę, proponuje dodać łyżkę 10-procentowego octu.

– Wtedy śledzie łapią piękny, biały kolor. Nie są brzydkie, szare i ciemne. W zależności od preferencji smakowych można je podać z cebulką i olejem. Najlepiej bezwonnym, a więc idealny będzie do tego olej słonecznikowy. Czasem mieszam ocet z olejem, dodaję pieprz albo robię śledzie w musztardzie miodowej, czy francuskiej gruboziarnistej. Fajną opcją jest wymieszanie musztardy ze śmietaną i przełamanie tego smaku znowu odrobiną pieprzu. Zawsze posypuję je też odrobiną cukru – zdradza Strzelczyk.

Makowiec bez pęknięć

By ciasto na makowca było idealne i bez pęknięć dobrze jest je ściśle zwinąć i posmarować przed pieczeniem białkiem.

– Trikiem na udaną roladę makową jest też ponakłuwanie go przed pieczeniem wykałaczką. Dzięki temu para, która zgromadzi się w cieście, będzie miała ujście – wyjaśnia kucharz.

Jeżeli nie wybieramy gotowej wersji masy makowej, mak trzeba sparzyć i zmielić dwa razy w maszynce o drobnych oczkach.