MAKOWIEC ZAWIJANY

Składniki na ciasto:

600 g mąki pszennej tortowej, 230 ml mleka, 1 jajko, 110 g masła, 4 żółtka, 50 g świeżych drożdży,

3 łyżki cukru, 1 łyżka cukru wanilinowego

Składniki na masę makową:

600 g maku, 100 g migdałów lub dowolnych orzechów, 50 g kandyzowanej skórki pomarańczowej,

100 g miodu, 4 łyżki powideł śliwkowych, 4 białka, 100 g rodzynek, 1 łyżka cukru, kilka kropel aromatu migdałowego

Składniki na lukier:

1 szklanka cukru pudru, 2 łyżki wody, 1 łyżka soku z cytryny

Ponadto:

3 szklanki mleka do parzenia maku, 50 g posiekanych migdałów do dekoracji, 50 g kandyzowanej skórki pomarańczowej do dekoracji

Przygotowanie:

Rodzynki moczymy w wodzie około godziny, a następnie osączamy. Do garnka z grubym dnem wsypujemy przepłukany mak i zalewamy mlekiem. Gotujemy na wolnym ogniu około 40 minut, co chwilę mieszając, aby się nie przypalił. Po tym czasie odcedzamy przez lnianą ściereczkę i mielimy dwukrotnie w maszynce na sitku o najdrobniejszych oczkach. Białka ubijamy na sztywną pianę.

Do zmielonego maku dodajemy drobno posiekane migdały oraz resztę składników. Mieszamy, a na koniec dodajemy ubite białka i delikatnie łączymy. Przygotowujemy ciasto. Mleko lekko podgrzewamy – nie może być zbyt ciepłe. Do miski wkruszamy drożdże, dodajemy łyżkę cukru i rozcieramy. Następnie wlewamy ciepłe mleko i dosypujemy 6 czubatych łyżek mąki. Mieszamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na 20 minut. W międzyczasie rozpuszczamy masło i odstawiamy do ostudzenia. W miseczce roztrzepujemy jajka z pozostałym cukrem. Do wyrośniętego zaczynu dodajemy pozostałą mąkę oraz resztę składników oprócz masła. Wszystko dokładnie wyrabiamy, a pod koniec wlewamy rozpuszczone masło.

Kiedy ciasto będzie idealnie gładkie, formujemy kulkę, przykrywamy lnianą ściereczkę i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na godzinę. Wyrośnięte ciasto wykładamy na blat i dzielimy na 3 części. Każdą rozwałkowujemy na cienki prostokąt o grubości około centymetra, na który nakładamy masę makową, pozostawiając z obu stron około 2 centymetrów odstępu. Zwijamy w roladę wzdłuż dłuższego boku, a końce zawijamy pod spód. Każdy makowiec zawijamy dwukrotnie w papier do pieczenia. Ciasta nie należy owijać zbyt ciasno, powinno zostać trochę wolnej przestrzeni. Tak przygotowane rolady przekładamy na blachę, tak aby rozcięcie znajdowało się na spodzie, i odstawiamy do wyrośnięcia na 20 minut. Następnie pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180°C około 40 minut.

Upieczone makowce pozostawiamy w papierze do ostygnięcia. Przygotowujemy lukier. Wszystkie składniki wkładamy do miski i mieszamy do uzyskania gładkiego masy, którą smarujemy wystudzone rolady. Wierzch posypujemy posiekanymi orzechami i kandyzowaną skórką pomarańczową.

SEROMAKOWIEC Z SEZAMEM

Składniki na spód:

150 g herbatników, 30 g wiórek kokosowych, 50 g masła

Składniki na masę makową:

400 g maku, 500 ml mleka, 2 jajka, 4 łyżki mleka skondensowanego słodzonego, 100 g orzechów włoskich, 1 łyżka miodu, 4 łyżki powideł jabłkowych

Składniki na masę serową:

500 g twarogu półtłustego, 500 g serka mascarpone, 150 g stałej części mleczka, kokosowego z puszki, 100 g białej czekolady, 50 ml śmietanki 36%, 100 g mleka skondensowanego słodzonego, 100 g wiórków kokosowych, 3 jajka, ½ łyżki mąki ziemniaczanej

Składniki na polewę:

200 g białej czekolady, 200 g serka mascarpone, 130 g stałej części mleczka, kokosowego z puszki, 1 łyżka mleka skondensowanego słodzonego

Przygotowanie:

Masło roztapiamy. Do miski malaksera wkładamy herbatniki oraz wiórki kokosowe. Miksujemy na piasek. Następnie przesypujemy do miski i wlewamy płynne masło. Składniki łączymy, a gotową masą wsypujemy dno tortownicy o średnicy 25 centymetrów wyłożonej papierem do pieczenia. Spód wkładamy do lodówki. Przygotowujemy mak. Przepłukujemy go zimną wodą i wsypujemy do garnka z grubym dnem. Dodajemy 250 mililitrów wody i 500 mililitrów mleka. Gotujemy na wolnym ogniu około 40 minut, mieszając co chwilę, aby się nie przypalił. Następnie dokładnie osączamy na lnianej ściereczce i mielimy dwukrotnie w maszynce na sitku o najdrobniejszych oczkach. Orzechy włoskie drobno siekamy. Do zmielonego maku dodajemy wszystkie pozostałe składniki z listy i miksujemy do połączenia. Masę makową wylewamy na schłodzony spód.

Przygotowujemy masę serową. Twaróg mielimy dwukrotnie w maszynce na sitku o najdrobniejszych oczkach. Śmietankę podgrzewamy w garnku i rozpuszczamy w niej czekoladą. Delikatnie studzimy. Twaróg, serek mascarpone, mleczko kokosowe, jajka, mleko skondensowane oraz mąkę miksujemy krótko do połączenia składników. Na koniec wlewamy roztopioną białą czekoladę i wsypujemy wiórki kokosowe. Ponownie krótko miksujemy. Masę serową wylewamy na mak. Na dno piekarnika wstawiamy blaszkę lub naczynie żaroodporne z wodą. Piekarnik rozgrzewamy do 140°C. Ciasto wstawiamy na środkową półkę i pieczemy godzinę i 20 minut. Po upieczeniu odstawiamy do wystudzenia.

Przygotowujemy polewę. Mleczko kokosowe lekko podgrzewamy i rozpuszczamy w nim czekoladę. Delikatnie studzimy i dokładamy serek mascarpone oraz mleko skondensowane. Mieszamy do połączenia składników. Polewę wylewamy na zimny sernik. Gotowe ciasto wkładamy do lodówki na kilka godzin.