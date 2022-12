Carpaccio z buraka może być idealnym dodatkiem do dań wigilijnych i tych, które zostaną podane podczas świąt Bożego Narodzenia. Jak je zrobić? Co dodać, by była smaczna?

CARPACCIO Z PIECZONEGO BURAKA

Składniki:

2 buraki średniej wielkości, 50 g fety, 50 g roszponki, kilka czarnych oliwek (około 10 sztuk), 2 łyżki prażonych ziaren słonecznika, 2 łyżeczki małych kaparów z zalewy octowej, ¼ małej czerwonej cebuli, 50 g suszonych pomidorów z zalewy, olejowej

Składniki na sos:

2 łyżki oliwy, 1 łyżeczka octu winnego, 1 łyżeczka miodu, sól i grubo roztarty w moździerzu czarny pieprz do smaku

Przygotowanie:

Buraki szorujemy, zawijamy w folię aluminiową i pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200°C około 1,5 godziny. Następnie studzimy, obieramy ze skórki i kroimy w bardzo cienkie plasterki, które rozkładamy na dużym płaskim talerzu. Na burakach układamy roszponkę, pokrojone w paski suszone pomidory, kapary, oliwki oraz czerwoną cebulę pokrojoną w piórka. Na wierzch wykładamy grubo pokruszoną fetę. Ziarna słonecznika prażymy na suchej patelni na małym ogniu około 5 minut. Studzimy i posypujemy nimi carpaccio. Oliwę, ocet oraz miód mieszamy i tak powstałym sosem polewamy potrawę. Całość doprawiamy solą i grubo roztartym w moździerzu czarnym pieprzem.