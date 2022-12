DIABELSKI ŚLEDZIK

Składniki:

600 g płatów śledziowych solonych, 200 g suszonych pomidorów z zalewy olejowej, 3 łyżki kaparów z zalewy octowej, 1 średnia cebula, 1 papryczka chili, 2 łyżki ziół prowansalskich, 1 ząbek czosnku, sól i świeżo roztarty w moździerzu czarny pieprz do smaku, 1 łyżka octu

Przygotowanie:

Śledzie wkładamy do miski z zimną wodą z dodatkiem octu. Moczymy około 4 godzin. Po tym czasie śledzie wykładamy na ręcznik papierowy, aby pozbyć się nadmiaru wody. Następnie płaty kroimy w kawałki. Cebulę kroimy w kostkę, a suszone pomidory w paski. Papryczkę i czosnek drobno siekamy.

Wszystkie składniki wraz ze śledziami wrzucamy do miski. Dodajemy przyprawy i kapary. Doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem. Całość dokładnie mieszamy. Przekładamy do słoika i zalewamy olejem pozostałym z suszonych pomidorów. Śledzie odstawiamy do lodówki na 2 dni, aby wszystko przeszło przyprawami.