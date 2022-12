PRZEPIS na francuska choinkę z szynką, serem i czarnuszką

Składniki:

2 opakowania Szyneczki Tostowej z Indyka SOKOLIKI

1 arkusz ciasta francuskiego

3-4 łyżki sosu pomidorowego

1 łyżka suszonego oregano

1 łyżka czarnuszki

1/2 szklanki tartego żółtego sera

1 roztrzepane jajko

Przygotowanie

Ciasto francuskie rozwijamy, a następnie przy pomocy wykrawaczek do ciasteczek wycinamy gwiazdki w 3 rozmiarach i układamy je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Okrawki ciasta chłodzimy i rozwałkowujemy ponownie, tak aby wykorzystać cały arkusz. Z szynki wycinamy gwiazdeczki w ilości odpowiadającej tym przygotowanym z ciasta francuskiego. Gwiazdki z ciasta pokrywamy sosem pomidorowym i posypujemy oregano. Następnie wykładamy gwiazdki z szynki (wykorzystujemy również okrawki, docinając je nożem), równomiernie posypujemy cienką warstwą żółtego sera i obsypujemy czarnuszką. 2-3 najmniejsze gwiazdki smarujemy jedynie roztrzepanym jajkiem. Przy pomocy małego pędzelka smarujemy również boki wszystkich gwiazdek. Tak przygotowaną blachę wkładamy do nagrzanego do 220 stopni C piekarnika. Całość pieczmy około 10-12 min, aż ciasto zacznie się ładnie rumienić. Przestygnięte gwiazdki ustawiamy jedna na drugiej w kolejności od największych do najmniejszych, w taki sposób aby utworzyły gałązki choinki. Przez środek delikatnie wbijamy wykałaczkę, na której czubku zawieszamy pustą gwiazdeczkę.