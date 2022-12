PRZEPIS na drożdżowy chlebek z pasztetem pieczonym

Składniki (8 porcji):

1 opakowanie Pasztetu Pieczonego Sokołów

200 g wody w temperaturze pokojowej

400 g mąki pszennej

2 łyżeczki suchych drożdży

1 łyżeczka cukru

1 łyżka soli

1 łyżka oliwy z oliwek

2 czubate łyżki serka twarogowego śmietankowego

3 łyżki suszonej żurawiny

1 garść orzechów włoskich

1 łyżeczka świeżo mielonego pieprzu czerwonego

gałązki świeżych ziół do dekoracji

konfitura z pomarańczy i żurawiny do podania

Przygotowanie

Do szerokiej miski wsypujemy mąkę, drożdże, cukier, sól, wlewamy wodę oraz oliwę. Wyrabiamy ciasto, aż będzie elastyczne i gładkie. Wkładamy do miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na około 1 godzinę.

Pasztet rozgniatamy widelcem, łączymy z serkiem śmietankowym, posiekanymi orzechami, żurawiną oraz czerwonym pieprzem.

Wyrośnięte ciasto wykładamy na stolnicę, chwilę wygniatamy, a następnie rozwałkowujemy na prostokąt o grubości około 1 cm. Pokrywamy go farszem i zwijamy w rulon, który kroimy na około 5 cm kawałki. Układamy w natłuszczonej tortownicy o średnicy 18-20 cm i odstawiamy na 30 minut. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180°C (grzanie góra-dół) na 45 min. Podajemy z konfiturą z pomarańczy i żurawiny.