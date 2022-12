PRZEPIS na orzechowy schab pieczony z Szynką sarmacką Sokołów i owocami

Składniki (8 porcji):

1,2-1,5 kg schabu surowego bez kości Sokołów

1 opakowanie Szynki sarmackiej Gold Sokołów

1 jabłko

1 gruszka

gałązki świeżych ziół do dekoracji

Marynata

2 łyżki oleju rzepakowego

2 łyżki octu jabłkowego

1 łyżka musztardy miodowej

3 ząbki czosnku

2 łyżki konfitury z żurawiny

1 łyżka soli ziołowej

1 łyżka nerkowców

1 łyżka migdałów

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżka orzechów włoskich

1 łyżeczka mielonych płatków chili

Przygotowanie

Orzechy drobno siekamy, a czosnek przeciskamy przez praskę. W miseczce łączymy wszystkie składniki marynaty. Jabłko i gruszkę kroimy na półplasterki, a plastry szynki przekrawamy wzdłuż na pół. Schab myjemy, osuszamy ręcznikiem papierowym, a następnie nacinamy na około 1 cm plastry, tworząc kieszonki (nie przecinamy mięsa do końca). Każdą kieszonkę i całe mięso dokładnie nacieramy przygotowaną marynatą. Do każdej kieszonki wkładamy po 3 kawałki owoców oraz po 2 kawałki szynki. Schab pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C (grzanie góra-dół) przez ok. 70 minut. Gotową pieczeń dekorujemy świeżymi ziołami i podajemy z ulubionymi dodatkami.