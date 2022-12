PRZEPIS na sałatkę śledziową

Składniki (3 porcje):

Filety śledziowe w oleju - 220 g

1 czerwona cebula

2 ugotowane buraki

2 ugotowane ziemniaki

2 ugotowane na twardo jajka

Majonez - 100 g

Pęczek szczypiorku

Czarny pieprz

Sól

Przygotowanie

Ziemniaki obierz i gotuj do miękkości w osolonej wodzie. Potraktuj tak samo buraki. Wystudzone warzywa pokrój w małą kostkę - pół centymetra na pół centymetra będzie idealne. Następnie odsącz z oleju śledzie i je także pokrój w kostkę. Cebulę obierz i drobno posiekaj.

Przygotuj miskę – dla zapewnienia najlepszego efektu wizualnego, niech będzie to szklana, przezroczysta misa. Sałatkę układaj warstwowo, zaczynając od śledzi. Naprzemiennie wykładaj warstwy naszych składników, a każdą z nich - smaruj majonezem. Na wierzch sałatki zetrzyj na tarce o małych oczkach ugotowane na twardo jajka, delikatnie oprósz je solą oraz czarnym pieprzem. Na koniec drobno posiekaj szczypiorek i posyp nim całość. Sałatkę odstaw na godzinę do lodówki, aby smaki się „przegryzły”. To danie jest niezwykle proste, ale równie efektowne i co najważniejsze – pyszne.