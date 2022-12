Lada moment kończy się 2022 rok. To dobry czas na podsumowanie minionych miesięcy w polskiej gastronomii. Jak co roku Pyszne.pl, serwis do zamawiania jedzenia online, przygotował raport Food Trendów. Tym razem przeczytamy w nim nie tylko o zwyczajach jedzeniowych Polaków, ale również o zjawiskach, które kształtują obecnie rynek i będą nadal kształtować go w najbliższym czasie.

Raport Pyszne.pl jest prawdopodobnie największym tego typu wydawnictwem w Polsce - oparty jest bowiem na analizie zachowań ponad 3,5 milionów aktywnych użytkowników serwisu. Jego kompleksowość zapewniają również dane dostarczone przez globalny instytut badające trendy, WGSN, a także lokalne badanie rynkowe przeprowadzone przez agencję badawczą Insight Lab. Całość dopełniają komentarze Barbary Stareckiej i Małgorzaty Minty - dziennikarek i ekspertek kulinarnych.

Co w gastronomii piszczy?

Po raz pierwszy w raporcie Pyszne.pl znajdziemy szersze spojrzenie na rynek gastronomiczny. Serwis, we współpracy z globalną firmą badającą trendy, WGSN, wytypował pięć kierunków, w stronę których rozwija się obecnie branża. W ujęciu lokalnym, polskim, zbadała je z kolei agencja badawcza Insight Lab.

Pierwszym zauważalnym trendem, nazwanym przez WGSN „Małymi przyjemnościami”, jest zwiększająca się liczba konsumentów spożywających małe posiłki, przekąski, na przykład w ramach pocieszenia się w obliczu stresującej sytuacji. Co więcej, według danych Pyszne.pl, aż 30% Polaków zamawia je z dostawą do domu. Segment ten rozwinął się szczególnie w czasie lockdownów.

„Sprytna oszczędność” skupia się z kolei na zmianach w zachowaniu konsumentów, na co wpływ miała pandemia, czy obecnie sytuacja ekonomiczna na świecie. Uczymy się oszczędzać - także w kuchni. Za przykład niech posłuży „recycling” potraw zamówionych online. Aż 43% ankietowanych przyznaje, że przygotowuje nowe posiłki z resztek zamówionego jedzenia.

Według danych konsumenci podejmują dziś, częściej niż kiedyś, „Świadome wybory”. Polacy są coraz lepiej doinformowani na temat wpływu jedzenia na ich zdrowie bądź środowisko naturalne. Potwierdzają to badania, zgodnie z którymi, na przykład, 41% respondentów potwierdza, że zwraca uwagę, czy zamówione danie przyrządzone jest z lokalnych produktów.

Ponadto, według danych zgromadzonych przez serwis, coraz więcej osób podchodzi do jedzenia jak do „Uczty dla zmysłów”, a nie jedynie sposobu na zaspokojenie głodu. Ważna jest już nie tylko ilość i smak, ale również prezentacja potrawy. Aż 41% Polaków decyduje się na wybór potrawy nie na podstawie składników, a… jej zdjęcia.

Wraca także „Moda na retro i eksperymenty z tradycją”. Jak twierdzą analitycy, coraz chętniej wracamy do domowych smaków, ale nie jesteśmy w ich kontekście tradycjonalistami. Za czasów naszych mam i babć, potrawy świąteczne przyrządzać można było tylko w wybrane dni w roku. Obecnie aż 46% Polaków przyznaje się do spożywania ich także poza okresami świątecznymi.

Klasyka, czyli o tym, co zamawiają Polacy

W raporcie, tradycyjnie, nie zabrakło wieści o tym, co w 2022 roku królowało na polskich stołach. I, uwaga, w klasyfikacji najpopularniejszych potraw mamy zmianę lidera. Zwycięska przed rokiem pizza została zdetronizowana przez burgery. Włoskie placki tym razem muszą zadowolić się drugą pozycją. Stabilne, trzecie miejsce na podium, podobnie jak przed rokiem, zajmuje z kolei kebab.

- Wszystkie te dania jako pierwsze zagościły w przestrzeni polskiej gastronomii po upadku komunizmu, wraz ze zmianą ustroju i otwarciem granic i stały się naszą przepustką do wielkiego świata – mówi Barbara Starecka, dziennikarka, autorka popularnego podcastu „Z pełnymi ustami” poświęconego kulturze jedzenia, znana z twórczości w sieci jako Nakarmiona Starecka. – Nie dziwi więc, że to właśnie te potrawy są dziś najczęściej zamawianymi przez pokolenie, które może pamiętać lata dziewięćdziesiąte, czy też młodsze, dla których wspomniane dania kojarzą się ze specjalnymi okazjami – dodaje.

Choć kebab zajął dopiero trzecie miejsce w kategorii najpopularniejszych potraw, to kuchnia arabska jest tą, która najbardziej zyskała w 2022 roku na popularności. W serwisie, w porównaniu z poprzednim rokiem, zdecydowanie przybyło również zamówień z restauracji greckich i indyjskich. Większym zaufaniem darzymy więc souvlaki, gyros i świeże sałatki oraz aromatyczne masale, rozpływające się mięso i chrupiące chlebki z pieca tandoor.

Roślinożercy, jest was coraz więcej

Apetyty Polaków rosną również na dania wegetariańskie i wegańskie. Kuchnia roślinna znaczy w menu Polaków coraz więcej. Co ciekawe, częściej sięgają po nią również mięsożercy. Według badań Insight Lab, przeprowadzonych na zlecenie Pyszne.pl, już 31% Polaków regularnie decyduje się na wybór dań bezmięsnych. Z kolei aż 17% spośród wszystkich pozycji zamówionych na Pyszne.pl w 2022 roku to potrawy wegetariańskie i wegańskie. Wśród najpopularniejszych dań w tej kategorii są: pizza margherita, wegetariańskie sushi i sałatka grecka. I bardzo nas to cieszy – zaczynamy dbać o zdrowie swoje i planety.

- To, co trafia na nasz talerz, coraz częściej jest podyktowane lepszą wiedzą o nas samych, ale i o produktach. Dzięki łatwości w dostępie do informacji, możemy lepiej szukać dobrej jakości, dobrych cen, ale też odkrywać nowości, które za sprawą mediów społecznościowych są bardziej przystępne percepcyjnie, ale i łatwiej osiągalne – twierdzi Małgosia Minta, dziennikarka, autorka książek i blogerka kulinarna.

„Wskaźnik pizzy” mówi: jest drożej

Od 2020 roku lokale w całej Polsce borykały się z pandemicznymi obostrzeniami. Kiedy restauracje ponownie mogły bez ograniczeń przyjmować gości, pojawiły się kolejne wyzwania. W ciągu ostatniego roku, w wyniku inflacji oraz rosnących cen energii, koszty prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej stały się niezwykle wysokie. Odbija się to na cenach, a w konsekwencji portfelach Polaków.

W 2021 roku średnia cena włoskich placków w Polsce wynosiła 33 zł. W 2022 roku to już 39 zł, co oznacza wzrost aż o 18%. Najwięcej za włoski placek zapłacić muszą mieszkańcy Warszawy – zwykle to około 42 zł. Najmniej – Poznaniacy, którzy średnio wydają na nią 34 zł.

Kącik ciekawostek

Raport Food Trendów zawiera też ciekawostki, które niczym asy w rękawie możecie wyciągnąć podczas ożywionych, imprezowych dyskusji – jakżeby inaczej – w kuchni. Kiedy Pyszne.pl realizuje najwięcej dostaw? W 2022 roku był to 18 grudnia, gdy w całej Polsce serwis dostarczył ponad 100 tys. zamówień. Najwyższa wartość pojedynczego zamówienia? Aż 5278,43 zł. Jeden z mieszkańców Warszawy w 2022 roku złożył w serwisie aż 521 zamówienia. To 43 zamówienia miesięcznie, 10 w tygodniu i 1,42 dziennie.