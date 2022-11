Czujecie się samotni, a jesienna pogoda wcale nie poprawia nastroju? Zadzwońcie do znajomych lub rodziny i zaproście ich do siebie. Warto zadbać o smaczny dodatek na wieczór. Co powiecie na wariację na temat kuchni włoskiej? Postawcie na jednogarnkowy makaron z dodatkiem dyni. Zaletą tego dania są nie tylko walory smakowe, ale także krótki czas przygotowania.

PRZEPIS na jednogarnkowy makaron Reklama Składniki (6 porcji): 200 g makaronu razowego typu spaghetti

1 słoik Sosu do Spaghetti Bolognese Knorr

400 g dyni piżmowej

600 g pomarańczowych pomidorów

150 ml śmietanki Przygotowanie Dynię myjemy, obieramy ze skórki i ścieramy na tarce. Myjemy pomidory i kroimy na mniejsze kawałki.

Do garnka wlewamy cały słoik sosu Knorr, śmietanę, a następnie doprowadzamy do wrzenia.

Dodajemy pomidory, makaron oraz dynię. Wszystkie składniki gotujemy na małym ogniu, mieszając ostrożnie od czasu do czasu, przez ok 10 – 15 minut, aż makaron zmięknie. Danie serwujemy ze świeżymi listkami bazylii. Reklama