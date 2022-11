Sezon na dynię w pełni – to właśnie teraz stragany i stoiska uginają się od jej wielobarwnych i smakowitych odmian. Jako warzywo sezonowe powinna jednak królować na polskich stołach nie tylko z powodu swojego smaku i niewysokiej ceny, ale także ze względu na prozdrowotne właściwości. Dynia dostarcza organizmowi wielu składników odżywczych niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania – jest źródłem błonnika, przeciwzapalnego beta-karotenu czy witaminy E, zwanej „witaminą młodości”. Co więcej, nie traci swoich cennych właściwości po obróbce termicznej, dlatego warto włączyć ją do jesiennego menu pod postacią rozgrzewających dań. Przepisy na dyniową ucztę wybrał Tomasz Strzelczyk (ODDASZFARTUCHA), kucharz i ekspert marki Instant Pot.

Aromatyczna zupa dyniowa z orientalnym twistem

Rozgrzewająca zupa to idealne danie na jesienną niepogodę, a ta z wykorzystaniem dyni jest niezwykle łatwa do zrobienia. Jej głęboki, lekko korzenny aromat z nutką ostrości z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom wyrazistych smaków. Do rozpoczęcia kulinarnej podróży w głąb Indii będziesz potrzebować: kilogramową dynię pokrojoną w dużą kostkę, jedną cebulę, litr bulionu (może być drobiowy lub warzywny), pół szklanki jogurtu naturalnego oraz 2 łyżki oleju kokosowego. Z przypraw postaw na 2 łyżeczki świeżo startego imbiru oraz taką samą ilość mieszanki garam masala, łyżkę przyprawy curry oraz pieprz i sól.

Przygotowanie dania rozpocznij od rozgrzania oleju w garnku lub multicookerze i podsmażenia na nim cebuli doprawionej szczyptą soli. Kiedy uzyska złoty kolor, dodaj imbir, przyprawy garam masala oraz curry i gotuj przez chwilę. Gdy ich intensywny zapach wypełni Twoją kuchnie, dorzuć dynię i zalej bulionem. Przygotowując danie w garnku po ok. 30 minutach dynia powinna być już miękka, natomiast korzystając z multicookera z funkcją szybkowaru potrzebuje ona tylko 10 minut. Na koniec zblenduj wszystkie składniki na gładką masę, w oddzielnej miseczce połącz jogurt z niewielką ilością puree, a następnie z powrotem dodaj do garnka. Porządnie wymieszaj całość i dopraw do smaku. Zupę podawaj z łyżką jogurtu oraz prażonymi nasionami dyni.

Przerwa na coś słodkiego, czyli doskonałe korzenne ciasto dyniowe

Na słodko czy na słono? Nie musisz wybierać – dynia doskonale sprawdzi się w obydwu wersjach. W deserowej odsłonie koniecznie podaj ją w postaci tarty, której aromat przywodzi na myśl uwielbianą przez kawoszy pumpkin spice latte. Do tego przepisu będziesz potrzebować dyniowego puree, które możesz kupić gotowe w sklepie lub zrobić samemu – wystarczy upiec dynię hokkaido do miękkości, a następnie ostudzić ją i zblendować.

Dyniowe puree (ok. 1,5 szklanki) połącz z puszką mleka skondensowanego, połową szklanki brązowego cukru, jednym jajkiem oraz przyprawami – półtorej łyżeczki przyprawy do piernika, łyżeczką ekstraktu z wanilii oraz szczyptą soli. Twoje wypełnienie do ciasta gotowe, ale co z jego spodem? Wykorzystaj ulubione ciasteczka korzenne lub herbatniki i wymieszaj je z posiekanymi drobno orzechami – mogą być włoskie lub pecan. Suchą mieszankę zalej roztopionym masłem, a następnie wyłóż nią spód blaszki czy naczynia żaroodpornego i schłodź w lodówce przez ok. 10 minut. Po tym czasie możesz wyłożyć masę na spód i rozpocząć pieczenie. W tej wersji tarta potrzebuję ok. półgodzinnej obróbki termicznej – zarówno w piekarniku (180 stopni, grzanie góra-dół), jak i multicookerze (opcja gotowania pod ciśnieniem).

Chrupiące frytki z dyni – proste i pyszne!

W pełni sezonu warto serwować dynię na różne sposoby i przyrządzić z niej… frytki! Możesz usmażyć je na głębokim tłuszczu, ale o wiele smaczniejsze i zdrowsze będą te upieczone w piekarniku lub frytkownicy powietrznej. Ich przygotowanie jest banalnie proste – największym wyzwaniem będzie pokrojenie twardego warzywa, dlatego pamiętaj, żeby dobrze naostrzyć nóż.

Do frytek możesz wykorzystać różne odmiany dyni, nie zapomnij jednak o usunięciu skórki z warzywa, jeśli korzystasz z innych odmian niż piżmowa lub hokkaido. Pokrój dynię w kawałki o szerokości ok. 1 cm, a następnie przepłucz w wodzie i dokładnie osusz. Suche frytki należy skropić oliwą z oliwek i doprawić – w miseczce połącz łyżkę skrobi ziemniaczanej z łyżeczką oregano, słodkiej lub ostrej papryki oraz czosnkiem granulowanym. Dokładnie wymieszaj mieszankę, a następnie obtaczaj w niej kawałki dyni. Teraz wystarczy je tylko upiec w 190 stopniach – przez ok. pół godziny w piekarniku lub 15 minut w urządzeniu z funkcją air fry. Gotowe przysmaki posyp solą, posiekaną natką pietruszki i podawaj w towarzystwie ulubionego sosu.

Gotowana, pieczona czy smażona? Nieważne, w jaki sposób przygotowana, dynia zawsze zachwyca smakiem i sprawdza się jako każdy posiłek – przystawka, danie główne, a nawet deser. Warto wzbogacać nią jesienne menu jednak nie tylko ze względu na walory smakowe, ale też właściwości prozdrowotne.