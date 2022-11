... Ci ostatni naprawdę mają się czym pochwalić, bo największa wyhodowana w naszym kraju dynia miała 870 kg i została zaprezentowana w 2019 roku podczas Dolnośląskiego Festiwalu Dyni. W zasadzie nieważne, czy dynia jest mała, czy duża. We wszystkich formach i odmianach jest to warzywo o licznych właściwościach prozdrowotnych i pokaźnym potencjale kulinarnym.

Polska dynia w Europie

Od kilkunastu lat rozpoznawalność dyni wzrosła za sprawą mody na wycinanie lampionów, a Halloween skutecznie przyczyniło się do jej promocji oraz zwiększenia produkcji. Według Eurostatu około 88% dyń wyprodukowanych w całej Europie w 2021 roku pochodzi z 5 państw, a Polska znajduje się na pierwszym miejscu produkując 289 600 ton. Kolejne państwa to Francja – 221 980 ton, Hiszpania – 151 620 ton, Portugalia – 126 590 ton oraz Niemcy – 99 080 ton.

Dania z dyni

W restauracyjnych kartach pojawiają się już nie tylko kremy z dyni, ale cała gama wariacji na temat tego warzywa. Delektować się można pierożkami ravioli z dynią i ricottą, risottem z dyni, dyniowym chlebkiem czy lodami. Mus dyniowy wchodzi w skład ciasta na pączki, babeczek, hummusów czy smoothies. Wspominając napoje z dodatkiem dyni, nie można pominąć modnego dyniowego latte, niekonwencjonalnego chai latte czy wegańskiej dyniowej gorącej czekolady. Niecodziennym wykorzystaniem tego warzywa może być pyszny krem migdałowo-dyniowy do smarowania pieczywa czy jako nadzienie do ciast.

Tych, którzy mają gofrownicę, dynia zaskoczy chrupiącymi goframi. Świetnie połączą się one z sezonowymi owocami, odrobiną syropu klonowego i cynamonu. Ci zaś, którzy nie mają takiego urządzenia, mogą takie ciasto usmażyć na patelni i delektować się puszystymi dyniowymi placuszkami z ulubionymi dodatkami.

Na chętnych do eksperymentowania tradycjonalistów czeka dyniowa nocna owsianka. Purée z pieczonej dyni zmieszane z jogurtem naturalnym, mlekiem lub napojem roślinnym z odrobiną cynamonu lub imbiru, połączone z płatkami owsianymi po nocy w lodówce zaskoczy niecodziennym smakiem i konsystencją pysznego śniadania.

Dla zabieganych: purée z dyni wystarczy doprawić śmietaną, przyprawami i podać z makaronem. Całość oprószyć tartym parmezanem i odrobiną natki. Pożywne danie obiadowe dla całej rodziny gotowe w kwadrans.

Dynia nie ma sobie równych jako główny składnik rozgrzewających dań jednogarnkowych. Doskonale komponuje się z papryką, cebulą, fasolą czy pomidorami. Gorący, ostro przyprawiony dyniowy gulasz rozgrzeje niejednego zmarzlucha.

Dynia to nie tylko miąższ

To, co najcenniejsze w dyni, ukryte jest nie tylko w miąższu, ale przede wszystkim w jadalnych pestkach. Uprażone i wyłuskane będą stanowiły osobną przekąskę lub dodatek do dań z dyni, pieczywa czy hummusów. Z nich też tłoczy się olej o charakterystycznym intensywnym smaku i ciemnozielonej barwie. Ze względu na te walory szefowie kuchni cenią olej dyniowy jako element wyszukanych dań.

Dynia na dobry początek

Dynia jest warzywem o łagodnym, słodkawym smaku, miękkiej konsystencji i niskim potencjale uczulającym. Dlatego stała się jednym z pierwszych preferowanych warzyw przy rozszerzaniu diety niemowląt. Maluchy zazwyczaj bez oporów akceptują jej smak i konsystencję, pałaszując dynię gotowaną, pieczoną czy jako dodatek do dań obiadowych na późniejszym etapie rozwoju. Eksperci radzą, by jako pierwsze do diety dzieci włączyć lokalne warzywa sezonowe, takie jak marchew, brokuły, kalafiory czy ziemniaki. Pozwala to na poznanie i akceptację korzystnych dla zdrowia produktów oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych u młodych konsumentów.

Rodzice, którzy zakupili dynię z myślą o dziecku, mogą bez przeszkód wykorzystać pozostałą część warzywa w formie „dorosłych” dań bez obawy, że przez kilka dni będą jeść mdłą papkę. Dynia doskonale chłonie smaki i zapachy przypraw i dodatków - zarówno tych pikantnych, słonych, jak i słodkich. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia kulinarna.

Najbardziej popularne odmiany dyni

DYNIA OLBRZYMIA

Uprawiana najbardziej powszechnie w naszym kraju. Jej okazałe owoce są pomarańczowe, żeberkowane o dość twardej skórce. Miąższ zwarty, choć po ugotowaniu staje się dość wodnisty. Z pestek można wytwarzać olej.

DYNIA HOKKAIDO

Coraz powszechniej dostępna w handlu. Jej owoce są średniej wielkości, gruszkowate, osiągające 1-3 kg. Miąższ ciemnopomarańczowy, aromatyczny o zwartej konsystencji. Idealnie nadaje się do pieczenia. W smaku przypomina nieco kasztany jadalne. Jej skórka jest jadalna i nie wymaga obierania.

DYNIA MAKARONOWA

Jej skórka jest jasnożółta lub żółta z zielonymi paskami. Kształtem i wielkością przypomina dorodny melon. Po upieczeniu jej jasny miąższ tworzy charakterystyczne nitki, które łatwo można oddzielić od twardej skórki przy pomocy widelca. Doskonały substytut klasycznego makaronu.

DYNIA PIŻMOWA

Kształtem przypomina nieco tykwę. Kolor i konsystencja miąższu jest bardzo zbliżona do dyni olbrzymiej, podobnie jak wykorzystanie kulinarne.