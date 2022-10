Na początek – węglowodany i błonnik

Ponad 60% ziarna kukurydzy stanowią węglowodany złożone, które według zasad zdrowego żywienia powinny być głównym źródłem energii w naszej codziennej diecie. Trawią się bowiem powoli, stopniowo uwalniając energię, co zapobiega częstym napadom głodu. Kukurydza to również źródło błonnika pokarmowego. Pęczniejąc w żołądku, zapewnia on dłuższe poczucie sytości, wspierając jednocześnie walkę z nadprogramowymi kilogramami.

Źródło witamin z grupy B

W kukurydzy znajdziemy przede wszystkim witaminę B1 i kwas foliowy.

- Witamina B1, zwana inaczej tiaminą, odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz zapobiega chorobom układu sercowo-naczyniowego. Kwas foliowy natomiast to jedna z tych witamin, o której nie powinny zapominać pary starające się o dziecko, kobiety w ciąży oraz mamy karmiące. Jego odpowiedni poziom zapobiega poronieniom, niskiej masie urodzeniowej noworodka oraz przedwczesnemu porodowi. Wspomaga też organizm przyszłej mamy, zmniejszając ryzyko wystąpienia problemów z sercem i nadciśnienia w trakcie ciąży. Jeśli zatem planujemy ciążę, warto włączyć kukurydzę do naszego jadłospisu – przekonuje Magdalena Czyrynda-Koleda.

Pełen zestaw witamin rozpuszczalnych w tłuszczach

Do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach zaliczamy witaminę A, D, E oraz K. Kukurydza zawiera pełen pakiet tych właśnie witamin, wzmacniając pracę układu immunologicznego oraz układu krwiotwórczego.

- Witamina A odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu narządu wzroku, a przede wszystkim odbieraniu bodźców wzrokowych przebiegających w siatkówce oka. Ponadto uczestniczy w produkcji krwinek czerwonych oraz dba o prawidłowy wygląd skóry, włosów i paznokci. Witamina E, zwana inaczej witaminą młodości i płodności, pomaga z kolei w walce z zaburzeniami hormonalnymi oraz opóźnia procesy starzenia się skóry – wyjaśnia ekspertka.

Kukurydza jest jednym z tych rzadkich produktów żywnościowych, które zawierają witaminę D, niezbędną mieszkańcom naszej strefy klimatycznej. Odpowiednia dawka tej witaminy nie tylko wzmacnia układ kostny i reguluje ciśnienie tętnicze, ale również korzystnie wpływa na układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko zachorowań na nowotwory. Witamina K znana jest zaś głównie ze swego działania przeciwkrwotocznego. Co warto podkreślić, bierze także udział w tworzeniu tkanki kostnej oraz charakteryzuje się właściwościami przeciwzapalnymi, przeciwbakteryjnymi i przeciwbólowymi.

Bogactwo składników mineralnych

Kukurydza to źródło selenu – składnika mineralnego o właściwościach antyoksydacyjnych, który pełni istotną funkcję w profilaktyce antynowotworowej, diecie sprzyjającej płodności oraz prawidłowej pracy tarczycy. Selen, wspólnie z cynkiem, aktywizuje układ immunologiczny i wpływa pozytywnie na sprawność intelektualną.

Kukurydza zawiera również sporo żelaza, potasu i magnezu.

- Żelazo, w duecie z witaminą C, zmniejsza ryzyko wystąpienia anemii, niwelując tym samym wzmożone uczucie zmęczenia. Z kolei potas bierze udział w aktywacji enzymu, odpowiedzialnego za dostawę energii sercu, pobudzając je tym samym do efektywnej pracy. Potas, wraz z magnezem, ma znaczenie w profilaktyce nadciśnienia – podkreśla specjalistka/

Sam magnez dodatkowo wzmacnia naczynia krwionośne, rozszerza tętnice i chroni przed zawałem.