Amatorów herbaty nie trzeba przekonywać do jej dobroczynnego wpływu na organizm, zarówno na sferę psychiczną jak i fizyczną. Polacy kochają bursztynowy napój i piją wiele filiżanek dziennie. Okazuje się, że herbata ma różne właściwości prozdrowotne w zależności od tego jaki rodzaj wybierzemy.

- Herbata jest zdrowa i warto ją pić. Zacznijmy od tego, że zawiera ona teinę, która nas pobudzi, chociaż w delikatniejszy sposób niż kawa. Pomoże nam w skupieniu się i skoncentrowaniu na danej czynności. Czarna herbata, pomaga oczyścić organizm i wspomaga pracę żołądka. Nie bez powodu sięgamy po mocną, czarną herbatę bez cukru, by złagodzić np. ból brzucha. Herbata przeciwdziała też wielu chorobom, np. układu krążenia czy wątroby, zmniejsza ryzyko zawału. Zawiera ona katechiny, które zapobiegają pojawieniu się i hamują rozwój komórek nowotworowych. Powszechnie już wiadomo, że zielona herbata, jak Sencha czy Gunpowder wspomaga odchudzanie, odmładza nasz organizm, działa antyrakowo i jest uznawana za jeden z najzdrowszych napojów. Nie zapominajmy też, że wypicie naparu pomoże nam się uspokoić. Dlatego przy rozmowach sięgamy po kubek herbaty, podobnie jak przy czytaniu książki. Jest to element kojarzący się nam z relaksem, tutaj polecam np. Rozkoszną Słodycz kompozycję białej herbaty, która staje się coraz bardziej popularna za względu na swój łagodny smak – tłumaczy Celina Bober.

Które herbaty pić jesienią i zimą i co do nich dobrać?

Dodatki do herbaty już dawno wykroczyły poza podstawowy cukier, cytrynę i miód. Teraz stworzyć można prawdziwe smakowe majstersztyki. Które rodzaje herbat i jakie dodatki wybierać, gdy za oknem jest coraz zimniej?

- Jesienią i zimą możemy śmiało korzystać z dobrodziejstw czarnych herbat takich jak chociażby Assam, Ceylon, czy Yunnan. Ich przewagą jest to, że wszelkie dodatki na jakie mamy ochotę, będą do nich doskonale pasować. Z czarnych kompozycji polecamy herbaty rozgrzewające, takie jak Earl Grey Spicy - czarna herbata Ceylon z dodatkiem imbiru, czerwonego pieprzu, kardamonu oraz oleju z bergamoty lub Masala Chai, czarną herbatę Assam Dekorai z dodatkiem azjatyckich przypraw oraz trawy cytrynowej. Doskonałe na zbliżający się sezon będą również herbaty czerwone, na przykład Pu Erh Malakka z imbirem lub Pu Erh Wiśniowo rumowy. Działają one oczyszczająco i bakteriobójczo oraz są bogate w minerały i witaminę C, czyli wspomagają naszą odporność. Herbaty oolong mają podobne działanie, a dodatkowo świetnie pobudzają organizm, czego jesienią i zimą bardzo potrzebujemy, gdy aura za oknem nam nie sprzyja. Szczególnie polecana jest kompozycja Lazurowe Wybrzeże. Jeśli chodzi o dodatki, to wielbiciele zimowych herbat będą bardzo zadowoleni. Możemy sięgać po owoce takie jak pomarańcze, po konfitury, polecamy np. czarny bez z sokiem cytrynowym czy też śliwkę z orzechami i cynamonem, są przepyszne i bogate w witaminy. Nie zapominajmy też o syropach, jak chociażby o najpopularniejszym syropie z malin, który na pewno od dziecka dodawały nam do herbaty nasze mamy i babcie. Taka herbata pomoże przy przeziębieniu, gorączce, poprawi samopoczucie, pomoże w walce z wirusami. Dodatkowo wspomóc nas też może imbir, najlepiej korzeń, kurkuma, gałka muszkatołowa, czyli tak naprawdę naturalne antybiotyki – radzi ekspertka.