PRZEPIS na drożdżowe racuchy dyniowe

Składniki:

200 ml ciepłego mleka (np. Łaciate 3,2%)

2 szklanki mąki pszennej

200 g puree dyniowego

7 g drożdży instant lub 20 g drożdży świeżych (należy wcześniej przygotować zaczyn)

2 średnie jajka (w temperaturze pokojowej)

2 łyżki cukru waniliowego

szczypta soli dla wydobycia smaku

olej rzepakowy

Przygotowanie

Do miski wlewamy mleko, wsypujemy mąkę, dodajemy puree z dyni, drożdże, jajka, cukier waniliowy, sól i łyżkę oleju rzepakowego. Następnie starannie mieszamy całość przy użyciu drewnianej łyżki bądź szpatułki. Gdy składniki będą już ze sobą dokładnie połączone, przykrywamy miskę czystą ściereczką i odstawiamy ciasto do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na około 60 minut. W tym czasie możemy uprzątnąć swoje stanowisko i przyszykować patelnię do smażenia. Pamiętajmy, że olej musi być dobrze rozgrzany.

Gdy ciasto już wyrośnie, przystępujemy do smażenia. Masę nakładamy łyżką na patelnię, starając się uformować okrągły placuszek. Racuchy smażymy z obu stron do zarumienienia. Następnie ważne jest ich odsączenie z nadmiaru tłuszczu. W tym celu rozkładamy usmażone racuchy na kawałkach ręcznika papierowego i delikatnie przyciskając, pozbywamy się niechcianych kalorii. Voilà! Jesienny podwieczorek gotowy!