Sezon na dynię

Październikowe poranki nie budzą raczej zbyt wielu pozytywnych konotacji. Nic dziwnego – jeszcze nie tak dawno, od rana aż do wieczora, towarzyszyły nam ciepłe promienie letniego słońca, a teraz pogoda najczęściej nas nie rozpieszcza. Rankiem niejednokrotnie pojawia się mgła lub mżawka. Widok ten niespecjalnie zachęca do wyjścia do pracy, szkoły czy na uczelnię. Dlatego pyszne i pożywne śniadanie będzie wówczas najlepszym rozwiązaniem: umili poranek, rozgrzeje i doda energii. Owsianka na bazie dyni i orzechów to bardzo dobra propozycja dla osób, które chcą z wigorem zacząć dzień pełen wyzwań.

Dynia jest stosunkowo niskokalorycznym owocem, bogatym w wiele witamin – takich jak A, C, E – i minerałów, m.in. magnez, selen, potas, a także cynk. Zatem wpływa ona w bardzo pozytywny sposób na nasz organizm. Dodatkowo zapobiega zaparciom, a także obniża stężenie cholesterolu we krwi. Płatki owsiane to z kolei źródło błonnika i białka, zapewniających długie uczucie sytości. Ponadto dostarczają one sporej ilości żelaza, kwasu foliowego, witamin z grupy B, a także manganu. Jeśli dodamy do tego jeszcze dobrodziejstwo orzechów – powstaje mix idealny.

PRZEPIS na owsiankę z karmelizowaną dynią i orzechami

Przygotowanie tej pysznej owsianki nie zajmie zbyt wiele czasu. Jeśli jednak wygospodarowanie 30 minut rano będzie kłopotem, możemy bez obaw przyrządzić ją poprzedniego dnia wieczorem i przechować w lodówce. Rankiem wystarczy ją tylko lekko podgrzać.

Składniki na owsiankę:

szklanka mleka Łaciate 3,2%

5 łyżek płatków owsianych górskich

pół łyżeczki mielonego cynamonu

Składnik potrzebne do przyrządzenia dyni:

kawałek dyni

1 łyżeczka masła ekstra Łaciate

cukier lub miód do smaku

sok z cytryny według uznania

Dodatkowo:

łyżka orzechów włoskich

1 mała, słodka pomarańcza

Przygotowanie

Zaczynamy od obrania dyni i usunięcia z niej pestek. Następnie dynię dokładnie myjemy i osuszamy, po czym kroimy w kostkę. Pokrojoną dynię przekładamy na patelnię lub do garnka, podlewamy odrobiną gorącej wody i dusimy do miękkości. Gdy będzie już prawie wystarczająco miękka, odparowujemy nadmiar wody i dodajemy masło, miód, a dla podbicia smaku – cukier, choć ten krok możemy pominąć. Całość podsmażamy kilka chwil, aż do lekkiego skarmelizowania się dyni. Na sam koniec możemy dodać odrobinę soku z cytryny.

Teraz zabieramy się za przygotowanie owsianki. Do gotującego się mleka wsypujemy płatki owsiane i cynamon. Przez krótki czas podtrzymujemy gotowanie, by owsianka mogła zgęstnieć. Jeśli jej konsystencja jest w naszej opinii za rzadka, możemy dosypać trochę płatków. Gotową owsiankę przekładamy do miski, a na wierzch dodajemy przygotowaną wcześniej dynię. Wykonujemy kilka ruchów łyżką, aby dynia lekko przemieszała się z owsianką, po czym całość posypujemy orzechami włoskimi. Możemy również dodać małe cząstki pomarańczy, gdyż świetnie wzbogacą one smak potrawy. Pyszne śniadanie gotowe!