PRZEPIS na krem Crème brûlée

Reklama

Składniki:

200g śmietany kremówki

5 łyżek mleka

2 jaja Fermy Drobiu Jokiel (rozmiar M lub L)

3 żółtka jaj Fermy Drobiu Jokiel (rozmiar M lub L)

100 g cukru

Przygotowanie

Kremówkę ucieramy z mlekiem, jajkami, żółtkami i 75 g cukru na jednolitą masę. Piekarnik rozgrzewamy do 125°C (termoobieg 100°C). Na blachę stawiamy 6 foremek żaroodpornych (najlepiej wykorzystać kokilki) i przekładamy do nich masę. Do blachy wlewamy wodę do 2/3 wysokości foremki. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy godzinę. Po upieczeniu foremki wyciągamy i odstawiamy na całą noc. Następnie wierzch każdego deseru posypujemy resztą cukru i karmelizujemy za pomocą kuchennego palnika.