PRZEPIS na carbonarę

Składniki:

400 g spaghetti

4 jaja Fermy Drobiu Jokiel (rozmiar M lub L)

4 żółtka jaj Fermy Drobiu Jokiel (rozmiar M lub L)

4 łyżki tartego parmezanu

100 g boczku

4-5 łyżek oliwy

ząbek czosnku

sól, pieprz, pokrojona zielona pietruszka

Przygotowanie

Na patelnię wlewamy oliwę i smażymy na rumiano pokrojony drobno boczek. Dodajemy posiekany ząbek czosnku. Makaron gotujemy w osolonej wodzie do konsystencji al dente. Po odcedzeniu dodajemy go do boczku z oliwą. Podgrzewamy na wolnym ogniu cały czas mieszając, aby składniki dobrze się połączyły. Doprawiamy solą i pieprzem. Jajka i żółta roztrzepujemy i dodajemy do makaronu z 2 łyżkami parmezanu. Mieszamy do momentu, kiedy jajka zaczną się ścinać. Przekładamy na półmisek, posypujemy pozostałym parmezanem i pietruszką.