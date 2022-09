PRZEPIS na wytrawne pączki z sałatką

Składniki na pączki:

50 ml ciepłego mleka

7 g suszonych drożdży

190 g mąki pszennej

25 g cukru

1/2 łyżeczki soli

2 jajka S +1 jajeczko do posmarowania wierzchu

70 g masła

Składniki na sałatkę:

2 garści mixu sałat z rukolą

4 łyżki powideł śliwkowych

100 g sera brie

2 pomarańcze drobne

1/2 opakowania Kabanosów polskich Sokołów

2 łyżki płatków migdałowych

Składniki na dressing:

3 łyżki oleju z pestek winogron

1 łyżka soku z pomarańczy

1/2 ząbka czosnku

1 łyżeczka syropu klonowego

1 łyżka octu winnego białego

1 łyżeczka płatków migdałowych

sól, świeżo mielony pieprz

Przygotowanie

Ciepłe mleko łączymy z drożdżami, 1 łyżeczką cukru i 1 łyżką mąki, po czym odstawiamy do wyrośnięcia na około 10 minut. Do szerokiej miski z przesianą mąką, pozostałym cukrem oraz solą wlewamy rozczyn, a całość mieszamy łyżką. Następnie wbijamy jaja, ponownie mieszamy i wyrabiamy ręką przez około 10 minut. Kiedy ciasto będzie już gładkie, dodajemy stopniowo masło i ponownie wyrabiamy aż do momentu kiedy ciasto stanie się elastyczne. Wówczas wkładamy je do miski, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na minimum 1 godzinę do wyrośnięcia. Po upływie tego czasu, kładziemy je stolnicę, chwilę wyrabiamy, po czym dzielimy na 4 części, z których formujemy kulki. Układamy je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując spore odległości, lekko rozpłaszczamy i odstawiamy do wyrośnięcia. Po około 30 minutach smarujemy wierzch pączków roztrzepanym jajem i pieczemy w nagrzanym do 180 stopni C piekarniku przez około 15 minut, aż ładnie się zarumienią.

Płatki migdałowe (zarówno te potrzebne do przygotowania sałatki, jak i dressingu) prażymy na suchej patelni. Wszystkie składniki dressingu blendujemy, aż uzyskamy sos o jednolitej konsystencji. Dobrze schłodzony ser kroimy w kostkę. Kabanosy kroimy na krótkie (ok. 1 cm), ukośne kawałki.

Pomarańczę obieramy, oczyszczamy z białych błonek, a następnie kroimy na plasterki, które dzielimy na trójkątne kawałki. Lekko wystudzone pączki przekrawamy na około 2/3 wysokości. Dół smarujemy powidłami śliwkowymi, a następnie układamy na nich naprzemiennie wszystkie składniki sałatki. Całość, tuż przed podaniem, skrapiamy dressingiem i podajemy wraz z górną częścią pączka.