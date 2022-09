PRZEPIS na Dutch baby z Kabanosami francuskimi

Składniki na omlet:

3 duże jajka

1/2 szklanki mąki pszennej

1/2 szklanki mleka migdałowego

1 łyżka cukru trzcinowego

1/3 łyżeczki soli

3 łyżki masła klarowanego

Składniki na sałatkę:

2-3 łyżki konfitury figowej

1 duża garść roszponki

2/3 opakowania Kabanosów francuskich Sokołów

80 g sera pleśniowego koziego (rolada)

1 szklanka winogron rodzynkowych (jasnych i ciemnych)

4-5 kasztanów

Składniki na dressing:

4 łyżki oleju z pestek winogron

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka musztardy Dijon

1 łyżeczka miodu

1 łyżka octu winnego białego

sól, świeżo mielony pieprz

Przygotowanie

Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni C (grzanie góra-dół). Jajka, mleko, mąkę, cukier, 1 łyżkę masła i sól łączymy mikserem – ubijamy krótko, tylko do połączenia składników. Patelnię (którą można wkładać do piekarnika) stawiamy na palniku, a kiedy będzie już nagrzana, rozpuszczamy w niej 2 łyżki masła klarowanego. Następnie wylewamy na nią masę i wstawiamy do piekarnika na około 20 minut, aż boki urosną, a omlet ładnie się zarumieni.

Wszystkie składniki dressingu blendujemy, aż uzyskamy sos o jednolitej konsystencji.

Kabanosy kroimy ukośnie na kawałki około 1,5 cm długości. Schłodzony ser dzielimy na mniejsze cząstki. Winogrona przekrawamy na połówki. Kasztany obieramy i siekamy na mniejsze kawałki.

Przestudzonego omleta pokrywamy konfiturą, a następnie układamy naprzemiennie pozostałe składniki sałatki. Całość polewamy dressingiem.