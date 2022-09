To jedno z najpopularniejszych krajowych warzyw, którym zajadamy się od lata do później jesieni. Jest ona bogatym źródłem witaminy A, kwasu foliowego, a także witaminy C i K oraz witamin z grupy B. W warzywniakach kupić można dwie odmiany: zieloną i żółtą. Do sałatki pasuje znakomicie.

PRZEPIS na sałatkę z jajkiem i fasolką szparagową

Składniki: 15 dkg fasolki szparagowej zielonej lub żółtej

2 jaja Fermy Drobiu Jokiel rozmiar M lub L

1 mała czerwona cebula

2 pomidory

1 ziemniak

kilka kropli oliwy

nać pietruszki

sól i pieprz do smaku Przygotowanie Fasolkę oczyszczamy, wykrawając ogonki, a następnie wrzucamy do osolonego wrzątku i gotujemy na półmiękko. Jaja gotujemy na twardo, obieramy ze skorupki i bardzo drobno kroimy. To samo robimy z cebulą i ugotowanym ziemniakiem. Wszystko mieszamy. Następnie myjemy pomidory, każdego kroimy na osiem części i dorzucamy do sałatki. Dodajemy kilka kropli oliwy, doprawiamy solą, pieprzem i posypujemy natką pietruszki.