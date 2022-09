Brokuły - to warzywo już dawno zdobyło nasze stoły. Podobno pochodzi z Cypru, a uprawiane było już w starożytnej Grecji i Rzymie. Ma właściwości przeciwnowotworowe, jego jedzenie korzystnie wpływa na przewód pokarmowy. Brokuł to warzywo niskoskrobiowe i niskokaloryczne. Dostarcza dość dużej ilości błonnika pokarmowego oraz znaczącej ilości potasu, kwasu foliowego, witaminy A i C. W sałatce z jajkiem brokuły będzą smakowały znakomicie.

1 brokuł

4 pomidory

6 jaj rozmiar M lub L Fermy Drobiu Jokiel

1 mały słoik majonezu

1 mały jogurt naturalny

1 łyżka keczupu

2 łyżki oliwy z oliwek

1 pęczek szczypiorku

1 łyżka soku z cytryny

sól i pieprz do smaku Przygotowanie Brokuły oczyszczamy i gotujemy w osolonej wodzie z dodatkiem soku z cytryny i oliwy. Po ostudzeniu dzielimy na różyczki. Pomidory sparzamy, zdejmujemy skórkę i kroimy w ćwiartki. Jaja gotujemy na twardo, obieramy ze skorupki i kroimy na ćwiartki. Szczypiorek drobno siekamy. Wszystkie składniki łączymy. Majonez mieszamy z jogurtem i keczupem. Mieszamy razem i doprawiamy do smaku.