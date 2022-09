To klasyczny przysmak rodem z Francji. W opinii słynnego kucharza Gordona Ramseya to najlepsza letnia sałatka. Co ważne: nie potrzeba wiele trudu i umiejętności, aby ją przygotować.

Składniki: 1 główka sałaty rzymskiej lub mieszanka sałat

500 g ziemniaków

250 g fasolki szparagowej

20 dkg tuńczyka z puszki

2 jaja Fermy Drobiu Jokiel rozmiar M lub L

150 g pomidorów lub pomidorków typu cherry

4 łyżki czarnych oliwek

1 cebula

1 łyżka octu winnego

4 łyżki oliwy

1 łyżka musztardy Dijon lub francuskiej

zioła prowansalskie, sól, pieprz Przygotowanie Młode ziemniaki gotujemy w mundurkach. Fasolkę gotujemy i kroimy na kawałki. Sałatę myjemy pod bieżącą wodą. Cebulę obieramy i kroimy na cienkie talarki, a każdego pomidora na osiem kawałków lub pomidorki na pół. Układamy na dnie miski liście sałaty, rozdrobnione warzywa i kawałki tuńczyka. Jajka gotujemy na twardo, obieramy ze skorupki, kroimy i kładziemy na wierzchu. Następnie przygotowujemy sos, mieszając ocet winny z oliwą, musztardą, szczyptą ziół prowansalskich, pieprzem i solą. Sałatkę skrapiamy gotowym sosem i dekorujemy oliwkami.