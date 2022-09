Moda na frytkownice powietrzne przywędrowała ze Stanów Zjednoczonych, gdzie stały się niemalże niezbędnym w kuchni sprzętem jak mikrofalówka czy mikser. W czym tkwi ich sekret? Urządzenia tego typu skracają czas przygotowania posiłków i pozwalają zmniejszyć ilość tłuszczy w diecie. Co więcej, oprócz „smażenia” gorącym powietrzem, często posiadają też dodatkowe funkcje jak pieczenie, podgrzewanie czy grillowanie. Uniwersalność urządzeń prezentują użytkownicy TikToka – lista potraw, które w nich przygotowują, nie ma końca. Najciekawsze i najsmaczniejsze wybrał Tomasz Strzelczyk (ODDASZFARTUCHA), twórca kanału YouTube, autor książek kulinarnych oraz ekspert marki Instant Pot.

Chrupiące łódeczki ziemniaczane

Ziemniaczane łódeczki to doskonała alternatywa dla klasycznych frytek smażonych w głębokim tłuszczu. Do ich przygotowania będziesz potrzebować kilku ziemniaków — starsze obierz ze skórki, a młode po prostu dokładnie wyszoruj szczoteczką. Oczyszczone warzywa przekrój najpierw na pół, a powstałe połówki jeszcze na dwie lub trzy części. Tak przygotowane frytki wrzuć do lodowatej wody na kilkanaście minut, co usunie z nich nadmiar skrobi. Dzięki temu będą wyjątkowo chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku. Po namoczeniu trzeba je dokładnie osuszyć ręcznikiem papierowym, skropić odrobiną oliwy lub oleju z awokado, a następnie oprószyć parmezanem i przyprawami — solą, pieprzem, suszonym czosnkiem oraz papryką. Choć do gotowania w air fryerze nie trzeba dodawać tłuszczu, to warto pamiętać, że jest on nośnikiem smaku, dlatego dobrze jest użyć nawet niewielką ilość do podkręcenia aromatu. Łódeczki piecz w 200 stopniach przez 10 minut – po tym czasie przekręć je na drugą stronę, tak aby równo się zarumieniły i zapiekaj przez jeszcze 5 minut. Przed podaniem posyp je drobno posiekaną pietruszką i serwuj z ulubionymi sosami.

Fasolka szparagowa w innej odsłonie

We frytkownicy powietrznej przygotujemy nie tylko zdrowsze domowe chipsy, ale również warzywa stanowiące doskonały dodatek do dań. Najpopularniejszy okazał się przepis na zieloną fasolkę szparagową, w nieco innym wydaniu niż to, które znamy z domu. Zamiast bułki tartej w tym przepisie wykorzystaj parmezan, a warzywo upiecz w air fryerze, zamiast gotować w garnku. Przygotowanie jest banalnie proste — skrop fasolkę oliwą z oliwek i dopraw solą, pieprzem, suszoną cebulą oraz czosnkiem. Po przyprawieniu możesz rozpocząć pieczenie w nagrzanym do 200 stopni urządzeniu. Po około 6 minutach przemieszaj całość, dodaj do niej jeszcze trochę oliwy, posyp parmezanem i piecz przez następne 5 minut. Świetnym zamiennikiem fasolki będą szparagi. Możesz je przygotować w ten sam sposób lub owinąć boczkiem przed obróbką termiczną. Nieważne, który sposób wybierzesz — oba są niezwykle szybkie i proste, a przede wszystkim bajecznie smaczne.

Deser na śniadanie, czyli owsiane ciastko

Wśród popularnych na TikToku przepisów znajdzie się też coś dla miłośników słodkości. Mowa o śniadaniowym ciastku, ale niech nie zwiedzie Cię jego nazwa — to wartościowy posiłek, który zapewni energię na cały poranek. Do przygotowania będziesz potrzebować połówkę dojrzałego banana, pół szklanki płatków owsianych, płaską łyżeczkę proszku do pieczenia i łyżkę mleka (może być roślinne). Zacznij od rozgniecenia widelcem banana w miseczce, a następnie dodaj do niego pozostałe składniki i dokładnie wymieszaj. Powstała masa jest bazą ciastka, do której możesz dorzucać kolejne dodatki jak syrop klonowy, masło orzechowe, cynamon czy kawałki gorzkiej czekolady. Gotową masę uformuj w jedno duże ciastko, a następnie piecz we frytkownicy przez około 10 minut w temperaturze 180 stopni. Wypiek będzie świetnie smakować podany w towarzystwie konfitury lub jogurtu. Smacznie i pożywnie!

Kąski ze steka, które rozpływają się w ustach

W urządzeniu typu air fryer możesz przygotować nie tylko przekąski i dodatki do dań, ale również swoje ulubione mięso – w tym także steki! Ten przepis to prawdziwy hit TikToka — został polubiony przez prawie dwa miliony osób. Do jego wykonania będziesz potrzebować polędwicy wołowej, czyli delikatnej części idealnej do krótkiego smażenia czy grillowania. Mięso pokrój w poprzek włókien w dużą kostkę, przełóż do dużego naczynia, polej olejem i dodaj sos worcestershire. Nadaje on potrawom korzennego, lekko słonego i wędzonego smaku. Do przyprawienia kawałków polędwicy możesz dodać gotową mieszankę do steków lub zrobić ją samodzielnie. Połącz paprykę, sproszkowaną cebulę i czosnek, sól, świeżo zmielony pieprz oraz brązowy cukier. Posyp wołowinę przyprawami i wymieszaj całość. Frytkownicę ustaw na 200 stopni i włóż do niej mięso na 7 minut. W międzyczasie roztop na patelni kawałek masła, dodaj do niego czosnek i rozmaryn – miksturą zalejesz polędwicę po wyjęciu z air fryera. Idealnie miękką i soczystą wołowinę przed zaserwowaniem posyp pietruszką. Pycha!

Pizzowe przysmaki z twistem

Ten przepis z TikToka świetnie sprawdzi się, jeśli chcesz przygotować przekąski — na spotkanie ze znajomymi lub do wieczornego seansu, a nie masz wiele czasu. Pizzowe kręciołki wykonasz w ekspresowym tempie. Będziesz potrzebować gotowego ciasta francuskiego i ulubionych dodatków. Rozłóż ciasto i posmaruj połowę passatą pomidorową. Dopraw ją wedle uznania — bazylią, suszonym czosnkiem, pieprzem czy oregano. Następnie ułóż warstwami składniki. Świetnie sprawdzi się np. połączenie szynki parmeńskiej, suszonych pomidorów i mozzarelli. Daj upust swojej kreatywności i dowolnie wymieniaj dodatki — może wpadniesz na nieoczywiste połączenie, które pokochasz. Gdy ułożysz wszystkie składniki na passacie, przykryj drugą połową ciasta. Delikatnie dociśnij do siebie brzegi i tnij kawałki pionowo, na szerokość około 3-4 centymetrów. Po wycięciu złap je z obu stron i wykonaj ruch skręcający — otrzymasz coś na kształt spirali. Kręciołki posmaruj od góry roztrzepanym jajkiem i włóż do air fryera. Ustaw urządzenie na 180 stopni i piecz przez 10 do 12 minut, aż przekąski będą złociste. Przysmaki podaj z dipem czosnkowym lub ketchupem i ciesz się ich smakiem.

Przepisy z wykorzystaniem frytkownic beztłuszczowych nie bez powodu stały się hitem TikToka. Internauci pokochali te urządzenia za łatwość i szybkość przygotowania dań. Wachlarz możliwości jest ogromny — od domowego comfort food po mięsa jak z restauracji. Maksimum smaku przy minimalnym wysiłku gwarantowane.