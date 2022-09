PRZEPIS na chlebek cukiniowy z lemon curd i malinami

Reklama

Składniki na ciasto

380g mąki

2,5 łyżeczki cynamonu

1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka soli

3 jajka

200g rozpuszczonego masła. ostudzonego

300g cukru

2 średnie cukinie, starte na grubych oczkach

cukier z wanilią

100g żurawiny

200g świeżych malin - do ozdoby przy podaniu

Składniki na lemon curd:

2 jajka

2 żółtka

20 ml soku z cytryny

85g masła, zimnego

160g cukru

Reklama

Przygotowanie

Keksówkę wysmarować masłem i wyłożyć papierem do pieczenia. W jednej misce wymieszać wszystkie suche składniki, a wszystkie mokre - w drugiej. Dodać mokre składniki do suchych. Dodać cukinię i żurawinę. Wymieszać dokładnie łopatką do połączenia. Przełożyć ciasto do foremki i piec około 40-45 minut w 170 stopniach (termoobieg).

Przygotowanie lemon curd: jajka dokładnie wymieszać trzepaczką w garnku z żółtkami, sokiem z cytryny i cukrem. Podgrzać na małym ogniu, ciągle mieszając. Gdy krem zgęstnieje, dodać do niego masło i mieszać, aż się rozpuści. Odstawić do wystygnięcia (przykryć folią)

Gotowe ciasto podawać z lemon curd i malinami.