Sekret udanego ciasta drożdżowego tkwi we właściwych proporcjach składników, dobrym wyrobieniu i dbaniu o odpowiednie warunki na wszystkich etapach przygotowania.

Ciasto drożdżowe lubi ciepło

Aby ciasto drożdżowe dobrze wyrosło, nie opadło i było pozbawione zakalca, trzeba zwrócić uwagę na kilka detali.

- W przygotowaniu ciasta drożdżowego bardzo ważna jest temperatura, dlatego zarówno jaja, jak i inne składniki takie jak mleko czy masło należy wcześniej wyjąć z lodówki, aby ogrzały się do temperatury pokojowej – radzi Tomasz Jokiel, ekspert marki Fermy Drobiu Jokiel. – Istotny jest też dobór jajek. Świeże, dobrej jakości żółtka zapewnią złocisty kolor ciasta.

Ciasto powinno być także w miejscu, gdzie wyrasta rozczyn drożdżowy, a następnie wyrobione ciasto. Unikajmy stawiania ich na przeciągu. W trakcie pieczenia starajmy się nie otwierać zbyt wcześnie drzwiczek piekarnika. Dopiero pod koniec pieczenia sprawdźmy drewnianym patyczkiem, czy ciasto jest już gotowe. Jeśli wyjęta wykałaczka będzie sucha, można wyłączyć piekarnik. Nie ma potrzeby przedłużania pieczenia, gdyż ryzykujemy, iż ciasto nadmiernie się wysuszy. Po zakończeniu pieczenia nie wyjmujemy od razu ciasta, a pozostawiamy je z delikatnie uchylonymi drzwiczki piekarnika do przestygnięcia.

PRZEPIS na ciasto drożdżowe

Składniki na ciasto:

2 żółtka i 1 całe jajko M lub L (np. Fermy Drobiu Jokiel)

550 g mąki pszennej

125 g masła

130 g cukru

160 ml mleka

30 g drożdży świeżych

aromat waniliowy

jagody

Składniki na kruszonkę:

50 g masła

50 g cukru

70 g mąki

Przygotowanie

Rozpoczynamy od przygotowania rozczynu. Mleko podgrzewamy (powinno być ciepłe, ale nie gorące), dodajemy łyżeczkę cukru i łyżeczkę mąki, wkruszamy drożdże. Dokładnie mieszamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na 10-15 min. do wyrośnięcia. Rozpuszczamy masło. Jajka ucieramy z cukrem, dodajemy porcjami przesianą mąkę. Następnie dodajemy wyrośnięty rozczyn, przestudzone, płynne masło i kilka kropli aromatu waniliowego. Ciasto wyrabiamy mikserem (z końcówką w kształcie haka) lub ręcznie za pomocą drewnianej łyżki. Jest gotowe kiedy uzyska jednolitą, gładką, lśniącą konsystencję i zacznie odklejać się od ścianek miski. Przykrywamy je bawełnianą ściereczką i odstawiamy na ok. 1 godzinę w ciepłe miejsce. Powinno podwoić swoją objętość, dlatego należy użyć większego naczynia. Tortownicę o śr. 24 cm smarujemy masłem, piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C. Kiedy ciasto wyrośnie, przekładamy je do przygotowanej tortownicy i na wierzch wykładamy umyte jagody. Masło do kruszonki kroimy na kawałki, łączymy z mąką i cukrem, rozcieramy dłońmi. Gdy uzyskamy drobne grudki, posypujemy nimi równomiernie ciasto. Tortownicę wstawiamy na środkową półkę do piekarnika ustawionego na tryb góra – dół. Pieczemy ok. 1 godz. w temp. 180 st. C. Pod koniec pieczenia sprawdzamy, czy patyczek włożony do ciasta jest suchy.

Smacznego!