Popularne i znane każdemu kopytka to wspaniały składnik wielu dań i dodatek do sosów. Oto wariacja na ich temat: wersja z kaszy jaglanej. Co powiecie na taki sposób przygotowania? Koniecznie spróbujcie sami

Składniki: 180g suchej kaszy jaglanej (np. marki Halina)

120g mąki ziemniaczanej

Sól Przygotowanie Kaszę prażyć na suchej patelni aż zacznie mocno pachnieć. Ściągnąć i opłukać pod bieżącą wodą.

Umieścić kaszę ponownie w garnku, dodać dwie szklanki wody, łyżeczkę soli i gotować na małym ogniu przez 15 minut pod przykryciem. Wyłączyć ogień i trzymać jeszcze 10 minut.

Kaszę zmielić na papkę w malakserze lub blenderem, przełożyć do miski i dodać mąkę ziemniaczaną. Wyrobić ciasto. Będzie dość klejące.

Stolnicę podsypać mąka, uformować wałek i wykrawać kopytka.

Kopytka gotować w osolonej wodzie do wypłynięcia.

Podawać z bułką tartą, okrasą lub jako dodatek do dań.