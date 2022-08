Deser z marchewką, nasionami chia i żurawiną

Składniki:

3 łyżki nasion chia

250 ml mleka Łaciate 3,2%

2 łyżki płatków migdałowych

2 duże marchewki

3 łyżki soku z cytryny

2 łyżki owoców granatu

2 łyżki żurawiny

1 łyżka miodu

Przygotowanie

Podgrzewamy mleko tak, by nie doprowadzić go do wrzenia. Gdy będzie gorące, zalewamy nim nasiona chia. Dokładnie mieszamy i zostawiamy do wystygnięcia. Marchewki obieramy i kroimy w plastry – następnie miksujemy je na drobną masę w blenderze. Do nasion chia nasączonych mlekiem dodajemy łyżkę miodu i żurawinę. Deser układamy warstwami w naczyniach. Na spód kładziemy zmiksowane marchewki. Następnie wlewamy mleko z nasionami chia i żurawiną, a wierzch dekorujemy owocami granatu i prażonymi płatkami migdałów.