PRZEPIS na tartę z boczkiem, pomidorem i serem

Reklama

Składniki na ciasto:

200 g mąki

100 g masła ekstra Łaciate

pół szklanki wody

szczypta soli

Składniki na farsz:

4 cebule

250 g boczku wędzonego

100 g sera żółtego Edam

200 ml mleka Łaciate 3,2%

200 g śmietanki Łaciatej 12%

2 żółtka

2 pomidory

sól, pieprz

pół łyżeczki tymianku, oregano, chili w proszku

Reklama

Przygotowanie

Nastawiamy piekarnik na 180 stopni. Z podanych składników szybko zagniatamy ciasto, które rozwałkowujemy. Formę do tarty smarujemy odrobiną masła. Następnie wykładamy na nią ciasto i nakłuwamy je widelcem. Formę wstawiamy do pieczenia na 20 minut.

W tym czasie przygotowujemy farsz: cebulę kroimy w piórka, a boczek w średnią kostkę i podsmażamy go bez dodatku tłuszczu, po czym zdejmujemy z patelni. Na tłuszczu wytopionym z boczku smażymy cebulę, dodajemy do niej sól, pieprz i tymianek. Jajka roztrzepujemy w misce, następnie wlewamy mleko i śmietankę oraz dodajemy pieprz, chili i oregano, a także starty ser. Mieszamy do połączenia składników.

Upieczone ciasto wyjmujemy z piekarnika, którego nie wyłączamy. Pomidory kroimy w kostkę. Mieszamy warzywa i boczek z gotowym sosem śmietanowo-serowym, następnie powstały farsz wykładamy na spód tarty. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy jeszcze około 40 minut.