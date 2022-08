PRZEPIS na muffiny cukiniowe

Składniki:

2 średniej wielkości cukinie

1 cebula

2 jajka

100 g Dipu śmietanowego z karmelizowaną cebulką i cheddarem typu Crème Fraiche Mlekpol

pół szklanki mąki pszennej

100 g sera żółtego gouda Mlekpol

1 łyżeczka ziół prowansalskich

1 łyżeczka proszku do pieczenia

sól i pieprz

Przygotowanie

Cukinie ścieramy na tarce o dużych oczkach, następnie przekładamy na sito i solimy. Odstawiamy na 10 minut, a po tym czasie dokładnie odciskamy z wody. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni. Ścieramy żółty ser, a cebulę kroimy w drobną kostkę. W misce mieszamy cukinie, cebulę i ser. W drugiej misce roztrzepujemy jajka z Dipem śmietanowym, proszkiem do pieczenia i ziołami prowansalskimi. Następnie łączymy obie masy. Dodajemy mąkę, sól i pieprz do smaku. Ciasto wlewamy do silikonowych foremek na muffinki, wstawiamy do piekarnika i pieczemy około 20–25 minut.