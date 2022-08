PRZEPIS na faszerowane cukinie z dodatkiem kaszanki

Składniki:

duża, podłużna cukinia

opakowanie roślinnej kaszanki Planty

1 cebula

150 g sera żółtego

1 papryka czerwona

2 ząbki czosnku

łyżka oleju

2 garście startej mozzarelli

sól i pieprz

Przygotowanie

Cukinie przekrój na pół i wydrąż miąższ, aby uzyskać kształt łódki. Cebulę oraz paprykę pokrój w kostkę. Na patelni rozgrzej olej, dodaj cebulę, paprykę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Kaszankę wyjmij z powłoki, dodaj na patelnię i smaż jeszcze 2–3 minuty. Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Farsz odstaw do przestygnięcia. Wydrążone cukinie posyp solą i pieprzem, następnie nałóż przestudzony farsz. Wierzch posyp startą mozzarellą oraz serem żółtym i wstaw do piekarnika na ok. 30 minut. Faszerowane cukinie podawaj na ciepło.