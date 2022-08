PRZEPIS na letnią, bezmięsną sałatkę.

Składniki:

1 puszka cieciorki

1 bakłażan

1 ząbek czosnku

1 cebula czerwona

1 opakowanie gyrosa roślinnego Planty

sok z ½ limonki

garść rukoli

1 ogórek

1 batat

1 łyżeczka słodkiej papryki

1 łyżeczka papryki ostrej

3 łyżki oliwy

sól i pieprz

dowolne pieczywo

Przygotowanie

Bakłażana oraz batata pokrój w plastry. Przygotuj marynatę z 2 łyżek oliwy, przypraw, soli i pieprzu. Otocz bakłażana marynatą, a batata posól. Warzywa wstaw do piekarnika na 10 minut i piecz w 180 stopniach. Do miski przełóż cieciorkę, pokrojoną w piórka cebulę, pokrojonego w plastry świeżego ogórka. Na rozgrzanej patelni podsmaż roślinnego gyrosa, odstaw do przestudzenia. Do składników w misce dodaj gyrosa, upieczonego batata oraz bakłażan. Dodaj przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, sok z limonki, sól, pieprz i łyżkę oliwy. Całość posyp świeżą rukolą. Podawaj z pieczywem.