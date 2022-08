Rzodkiewka osiąga najlepszy smak właśnie w sierpniu. Warzywo to stanowi znakomite źródło antyoksydantów, siarki, witaminy C, K i witaminy B6. Zawiera także wapń, magnez i sód. Wbrew pozorom, poza czerwoną częścią korzeniową, spożywać można także liście i kiełki tej rośliny, które pod względem wartości odżywczych są o wiele bogatsze od korzenia. Rzodkiewka to świetny dodatek do kanapek, sałatek czy surówek. Z liści rzodkiewki można wykonać też domowe pesto, które idealnie komponuje się z bezmięsnymi daniami na bazie makaronu. Jak je wykonać? Zobacz przepis.

PRZEPIS na pesto z rzodkiewki Reklama Składniki: pęczek liści rzodkiewki

5 łyżek pestek słonecznika

30 g parmezanu

100 ml oliwy z oliwek

1 ząbek czosnku

łyżka soku z cytryny

sól i pieprz Przygotowanie Liście rzodkiewki opłucz i osusz. Następnie włóż do kielicha blendera. Dodaj pozostałe składniki, czyli oliwę, pokrojony czosnek, pestki słonecznika, starty parmezan i przyprawy. Podawaj z ulubionym makaronem lub na kanapkach. Reklama