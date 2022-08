PRZEPIS na zapiekankę z młodych ziemniaków i cukinii z serem Aldamer

Składniki:

ok. 1 kg młodych ziemniaków

1 młoda cukinia

0,5 l słodkiej śmietanki 18%

2 żółtka

2 ząbki czosnku

100 g sera Aldamer MSM Mońki

100 g wędzonego boczku

2-3 gałązki świeżego rozmarynu

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Do słoika wlej śmietankę, dodaj żółtka, rozdrobniony czosnek, sól i pieprz do smaku. Zakręć słoik, dokładnie zmieszaj składniki, energicznie potrząsając. Następnie przelej do żaroodpornego naczynia i posyp startym serem. Ziemniaki obierz, umyj i ugotuj na półtwardo w osolonej wodzie. Odcedź, wystudź, pokrój w plastry i ułóż na zakładkę w naczyniu żaroodpornym na śmietanie posypanej serem, na przemian z plasterkami cukinii. Całość posyp drobno pokrojonym boczkiem. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 40 minut. Gotową zapiekankę posyp igiełkami świeżego rozmarynu.