5 warzyw, których nie może zabraknąć w letnich daniach

1. Ogórki

Chrupiący, słodki, orzeźwiający to chyba najlepsze określenia opisujące świeże, gruntowe ogórki. Najbardziej znana jest mizeria z dodatkiem szczypty soli i cukru, podawana z kwaśną śmietaną. Konkurować z nią może sos tzatzyki z tartym ogórkiem, doprawionym solą, pieprzem i czosnkiem w gęstym greckim jogurcie.

Na tym jednak pomysły na ogórki się nie kończą. Czy próbowaliście już tej pysznej prostej japońskiej przystawki? Ogórka umyj i nie obieraj, pokrój na bardzo cienkie talarki. W miseczce przygotuj 3 łyżki octu ryżowego doprawionego szczyptą soli i cukru. Polej ogórki powstałą zalewą, odczekaj 10 min., aż ją wchłoną. Całość dopraw łyżeczką czarnego sezamu i odrobiną drobno posiekanego szczypiorku.

Ogórek może służyć również jako baza do letniej zupy warzywnej, takiej jak gazpacho. Dobrym pomysłem dla osób chcących się orzeźwić jest napój ogórkowy. Wystarczy do dzbanka z wodą wrzucić kilka plastrów ogórka, świeżych listków mięty i sok z połowy cytryny. Pyszna alternatywa dla tradycyjnej lemoniady.

Nie pozbywaj się pestek z ogórków, to właśnie w nich kryje się najwięcej smaku tego warzywa. Podając dania z ogórków, pamiętaj o przyprawach. Szczypta świeżego posiekanego koperku, szczypiorku czy listki mięty idealnie dopełnią ogórkowe propozycje.

2. Papryka

Królowa lata o przeróżnych kształtach, kolorach i ostrości. Co ciekawe, w Polsce uprawia się jej nawet więcej niż na Węgrzech! Dlatego nie przegapmy szansy, by gościła na naszych stołach. Delektuj się nią w surówkach, daniach grillowanych, pieczonych, gotowanych, smażonych.

Latem zrób zapasy i przygotuj marynaty, wielowarzywne sałatki w słoikach czy wypróbuj przepisu na dżem paprykowy. Nie do wiary, że można przyrządzić ją nawet na słodko! Domowa przyprawa? Nic prostszego! Pokrój paprykę w cienkie paseczki, wysusz w suszarce do grzybów, następnie zmiksuj. Słodka papryka w proszku wzbogaci niejeden sos.

3. Cukinia

Soczyście zielona, błyszcząca i chrupka. Niewiele osób wie, że można ją jadać nawet na surowo i to bez obierania! Młoda, delikatna cukinia to świetny pomysł na obiad. Grillowana, nadziewana czy smażona, a także pod postacią bezmięsnych kotletów to idealne danie obiadowe. Dla dzieci i osób na diecie łatwostrawnej cukinia na parze będzie nie tylko smacznym, ale i zdrowym posiłkiem.

4. Kabaczek

Często bywa mylony z cukinią. Najłatwiej jest go rozpoznać po kształcie i kolorze skórki. Zazwyczaj jest nieco większy od cukinii. W jego miąższu są dobrze widoczne nasiona, a skórka jest twardsza. Wystarczy, go obrać, zetrzeć na tarce, osolić i osączyć z nadmiaru wody. Do powstałej masy dodać przyprawy, jajko, 2 łyżki mąki, jajko i tarty żółty ser. Po 20 minutach w nagrzanym piekarniku wyjmujemy chrupiące, złociste placuszki. Smacznego!

5. Bakłażan

Przeważnie pierwszym skojarzeniem jest ten o fioletowej skórce, ale warzywo to ma bardzo wiele kształtów. Jego kolor może być zarówno biały, jak i czarny jak smoła. Niezależnie od tego, jaki wybierzesz, bakłażan to niezwykle uniwersalne letnie warzywo.

Świetnie sprawdzi się grillowany, smażony lub pieczony. Szefowie kuchni podpowiadają jak pozbyć się jego lekkiej goryczki. Przed obróbką termiczną pokrojone plastry bakłażana oprósz solą. Gdy pojawią się kropelki, wraz z nimi zostanie usunięta z miąższu goryczka.

Spróbuj koniecznie złotych krążków z bakłażana w panierce z parmezanu. Przygotowanie nie zabierze więcej niż 15 minut. Soczysty bakłażan w chrupiącej skorupce to idealne wegetariańskie danie na letni obiad.

Kto woli dania grillowane, niech spróbuje bakłażanowych roladek z ricottą nadziewanych orzechami włoskimi. Plastry bakłażana wystarczy chwilę grillować i zawinąć w nie ser i orzechy. Tradycjonalistom zaś warto podpowiedzieć przepis na leczo. Bakłażan, cukinię, paprykę, pomidory i cebulę kroimy w dużą kostkę, gotujemy około 20 min., aż zmiękną. Doprawiamy świeżymi ziołami. Pyszny sycący obiad w pół godziny? Z bakłażanem to proste!

Korzystaj z lata na talerzu!

Korzystaj z lata i jego lokalnych warzywnych przysmaków. Urozmaicaj potrawy, baw się połączeniami składników, smakuj i dziel się nimi z rodziną i przyjaciółmi. Letnie warzywa są nie tylko zdrowe, ale przede wszystkim pyszne!

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów "Mocy Polskich Warzyw".