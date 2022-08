PRZEPIS na sałatkę z mozzarellą i grillowaną piersią z kurczaka z sezonowymi warzywami.

Składniki:

300 g sałaty\rukoli

250 g piersi z kurczaka

2 średnich pomidorów

2 ogórków

150 g mozzarelli

kilka listków bazylii

jednej łyżki musztardy

jednej łyżki octu balsamicznego

jednej łyżki miodu

Przygotowanie

Rozpoczynamy od umycia i pokrojenia kurczaka w kostkę. Dodajemy ulubione przyprawy i wrzucamy mięso na patelnię grillową. Warto, by była ona zabezpieczona specjalną, zapobiegającą przywieraniu powłoką. Idealnie sprawdzą się te z Salonów Agata, dostępne w różnych wielkościach i wzorach. Mięso smażymy do uzyskania złocistego koloru. Odstawiamy do ostygnięcia. Czas na przygotowanie warzyw. Zaczynamy od ich umycia. Następnie rwiemy na drobne kawałki sałatę lub rukolę, do tego dodajemy pokrojone świeże pomidory, gruntowe ogórki i bazylię. Sałatkę podajemy na dużych, płaskich talerzach lub miskach. Wyłóżmy na nie warzywa, następnie pokrojoną w plastry mozzarellę i ostudzoną pierś z kurczaka. Niech całość zwieńczy słodko-wytrawny dressing na bazie musztardy, octu balsamicznego i miodu. Pyszny oraz zdrowy obiad gotowy!

Podziękowania za przygotowanie przepisu dla ekspertów Salonów Agata.