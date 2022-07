Lato to idealny czas na spędzenie wieczoru z przyjaciółmi, czy rodzinnym gronie z lampką wina.

Co warto wybrać i czym uraczyć podniebienie w ciepłe dni?

- Latem szczególnie polecam dobrze schłodzone młode i lekkie wina owocowe. Dzięki wyraźnej kwasowości świetnie orzeźwiają i gaszą pragnienie - podpowiada Wiesław Wysokiński, sommelier, Winiarnia Zamojska.

Dodaje, że najlepiej smakują podane w temperaturze ok 8’C.

- Pamiętajmy również, że jeśli zdarzy nam się zapomnieć o wstawieniu wina do lodówki na kilka godzin przed otwarciem to wystarczy wstawić butelkę do coolera lub innego wysokiego naczynia wypełnionego lodem i garścią soli. Po ok. 15 minutach wino dzięki tej metodzie będzie już schłodzone – wyjaśnia.