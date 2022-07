Lato to okres, w którym tłuste, mięsne i czasochłonne dania odsuwamy na dalszy plan. Na naszych stołach dominują orzeźwiające potrawy bogate w warzywa – szczególnie te rodzime. W tym czasie warto wzbogacić swoje menu m.in. o pomidory, ogórki, paprykę, cukinię czy sałatę. Aromatu potrawom dodadzą koperek, mięta i bazylia. Te produkty nie tylko mogą stanowić bazę wielu smacznych dań, ale również dostarczą witamin, niezbędnych naszemu organizmowi przez cały rok. Warto więc wykorzystać je i przyrządzić wyśmienite śniadania, obiady i kolacje, na miarę szefa kuchni.

Zanim zaczniemy cieszyć się pysznymi daniami, powinniśmy zadbać o wszystkie szczegóły – od zakupu świeżych produktów, po proces ich przygotowania. Przy przyrządzaniu dań, takich jak gazpacho, makaron z pieczonymi warzywami czy zielona shakshuka, istotną rolę odgrywają akcesoria kuchenne. Ostre noże pozwolą na szybkie i precyzyjne pokrojenie warzyw. Do soczystych pomidorów przyda się małe ostrze z ząbkowaną krawędzią, które świetnie poradzi sobie też z ogórkiem czy papryką. Przy ziołach pomocny będzie nieduży nóż z gładką krawędzią. Natomiast do większych warzyw, jak np. cukinia, warto użyć noża Santoku lub noża do porcjowania z dłuższym ostrzem.

Poniżej przedstawiamy trzy przepisy przygotowane przez Izabelę Kapis we współpracy z marką Victorinox. Dzięki nim przypomnisz sobie, za co uwielbiasz warzywa.

Gazpacho

1 kg pomidorów

2 ogórki gruntowe

1/2 papryki czerwonej lub pomarańczowej

1 bułka pszenna

1 szalotka

2 ząbki czosnku

1/2 papryczki chilli

1/2 limonki

2 łyżki oliwy

garść świeżych ziół (mięta, bazylia, pietruszka)

Przygotowanie: Pomidory kroimy na krzyż, a następnie przelewamy wrzątkiem. Ściągamy z nich skórkę i kroimy je na ćwiartki. Ogórki, czosnek i szalotkę obieramy, kroimy na 4 części. Paprykę i papryczkę chilli kroimy na mniejsze kawałki. Wszystkie warzywa przekładamy do kielicha blendera. Wyciskamy sok z limonki, dodajemy oliwę oraz środek bułki (bez skórki). Całość blendujemy i ewentualnie, gdy zupa jest za gęsta dolewamy zimną wodę do uzyskania pożądanej przez nas konsystencji. Gotową zupę chłodzimy przez kilka godzin w lodówce. Podajemy ze świeżymi, posiekanymi ziołami.

Makaron z pieczonymi warzywami

250 g makaronu (rekomendowany pappardelle)

1 papryka czerwona

1 papryka pomarańczowa lub zielona

1 cukinia

1 czerwona cebula

3 łyżki oliwy

garść świeżych ziół według uznania

70 g sera feta

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie: Makaron gotujemy w osolonej wodzie al dente. Do naczynia żaroodpornego przekładamy pokrojone w paski papryki, pokrojoną w plastry cukinię i pokrojoną w piórka cebulę. Całość zalewamy oliwą. Posypujemy solą i pieprzem. Pieczemy przez 40 min. w 220 stopniach. Makaron mieszamy z upieczonymi warzywami. Posypujemy serem feta oraz świeżymi ziołami.

Zielona shakshuka

2 jajka

100 g szpinaku

50 g groszku konserwowego

1 mała cebula lub biała część pora

1 mała cukinia

1 pęczek dowolnych ziół (koperek, mięta, bazylia)

1 łyżka oliwy

1/2 łyżeczki czosnku granulowanego

1/2 łyżeczki oregano

szczypta soli i pieprzu

Przygotowanie: Na patelni rozgrzewamy oliwę. Posiekany wcześniej szpinak wrzucamy na patelnię i podsmażamy przez 1 min. Następnie dodajemy pokrojoną w krążki cebulę lub białą część pora, pokrojoną w plastry cukinię oraz posiekane zioła. Całość podsmażamy przez ok. 5 min. Doprawiamy solą, pieprzem, oregano i czosnkiem granulowanym. Warzywa lekko odsuwamy na boki, pozostawiając dwie dziury na środku, w które wbijamy 2 jajka. Patelnię przykrywamy pokrywką. Całość podgrzewamy aż białka jaj się zetną. Na końcu do Shakshuki dorzucamy groszek.