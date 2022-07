Proste dania nie muszą być niezdrowe i nudne. Oto pomysły, z których możesz skorzystać na biwaku, mając do dyspozycji tylko jeden garnek lub patelnię. Będziesz zaskoczona jak smaczne i proste jedzenie wyczarujesz w kilka minut w pięknych okolicznościach przyrody!

Reklama

Jeden garnek, wiele możliwości

Dania jednogarnkowe to hit nie tylko na wyjazdach, ale także w codziennej kuchni wielu osób, szczególnie tych, które nie przepadają za zmywaniem naczyń. Na kempingu możesz przygotować makaron z warzywami, leczo, risotto, a także aromatyczne curry. Świetnym pomysłem będzie makaron z pesto.

- Wystarczy ugotować makaron w osolonej wodzie, a następnie wymieszać go z gotowym pesto ze słoika. Nie musi być to klasyczne zielone pesto z bazylii - na rynku dostępne są kolorowe wersje z marchewki czy buraka, które mają proste składy i dostarczają wielu witamin. Do dania możesz dodać starty parmezan i posypać całość orzechami lub pestkami dyni i słonecznika. W ten sposób z małej ilości składników wyczarujesz pełnowartościowy obiad. Wybierając makaron, postaw na ten pełnoziarnisty, ponieważ jest zdrowszy niż biały, a w dodatku będzie ciekawą odmianą na talerzu. Produkty pełnoziarniste zawierają więcej witamin i błonnika, co sprzyja diecie - mówi Joanna Bruszewska, ekspertka Bee.pl.

Proteinowa bomba, czyli ciecierzyca z pomidorami

Reklama

Na kemping warto zabrać puszki, jednak nie te z gotowymi daniami lub mielonką, a z warzywami. Do wielu dań świetnie sprawdzi się fasola czy ciecierzyca. Prostym przepisem na pełnowartościowe śniadanie, które będzie jednocześnie zdrowe i szybkie, jest ciecierzyca z ulubionymi warzywami. Danie będzie dobrym źródłem białka i złożonych węglowodanów oraz witamin.

Reklama

- Śniadanie nie zawsze musi oznaczać kanapki. Może to być np. danie w stylu szakszuki. Wystarczy, że podsmażysz na patelni pokrojoną cebulkę i wybrane warzywa, na przykład cukinię i paprykę. Po paru minutach dodaj puszkę ciecierzycy oraz pomidory i gotuj aż kawałki całkiem się rozpadną. Po doprawieniu solą i pieprzem danie jest gotowe. Jeśli nie masz dostępu do świeżych warzyw możesz użyć kukurydzy lub fasoli z puszki - podpowiada Joanna Bruszewska. - Przed wyjazdem na kemping warto zaopatrzyć się w śniadania instant, które zalewa się wrzątkiem. Tego typu dania zwykle nie kojarzą się ze zdrowym odżywianiem, a jednak obecnie dostępnych jest wiele produktów z bardzo dobrym, naturalnym składem, bez zbędnych ulepszaczy. Świetnym wyborem będą różnorodne owsianki z dodatkiem prawdziwych owoców lub orzechów czy kakao - dodaje ekspertka.

Domowe burgery na świeżym powietrzu

Jeśli podczas urlopu pod namiotem masz do dyspozycji grilla lub patelnię, łatwo zrobisz różnego rodzaju burgery, które zachwycą całą rodzinę. Możesz kupić gotowe kotlety albo szybko przygotować je z mielonego mięsa. Pamiętaj, aby dobrze je doprawić! Możesz wybrać także burgery warzywne, które stworzysz dodając wody do gotowej mieszanki. To smaczne i zdrowe rozwiązanie nie tylko dla wegetarian. Ciekawą opcją bezmięsną jest też burger z grillowanym serem halloumi. Plastry sera wystarczy położyć na kilka minut na ruszcie lub na rozgrzanej patelni z dodatkiem oleju i w połowie smażenia odwrócić na druga stronę. Dodaj wybrane warzywa oraz ulubione sosy i danie gotowe! Dzieci będą zachwycone takim domowym "fast foodem".

- Gotowanie i podawanie jedzenia w warunkach polowych nie będzie trudne, jeśli wcześniej odpowiednio się przygotujesz. Na wyjazd zabierz ze sobą serwetki i ekologiczne talerzyki oraz sztućce. Plastikowe akcesoria już dawno powinny odejść w niepamięć - zastąp je drewnianymi, które są w pełni kompostowalne. Na kanapki lub przechowywanie resztek obiadu wykorzystaj woskowijkę, czyli bawełnianą ściereczkę pokrytą pszczelim woskiem. Jest to rozwiązanie wygodne i ekologiczne - mówi Joanna Bruszewska. - Oprócz obiadów warto pamiętać o przekąskach, takich jak batony energetyczne bez cukru, a także orzechy, które dodadzą energii podczas wędrówek, a nie zepsują się w słońcu. Osoby, które wyjeżdżają z dziećmi powinny zadbać o chrupki kukurydziane - dzieci zjedzą je chętniej, gdy będą one w kształcie zwierzątek czy dinozaurów - dodaje ekspertka.

Przygotowywanie własnych posiłków podczas wyjazdu ma wiele plusów. Wiesz co jesz, możesz gotować zdrowo, dzięki czemu wrócisz do domu bez nadbagażu w postaci kilku kilogramów. Gotowanie w polowych warunkach na świeżym powietrzu może być też wspaniałą przygodą i dodać niezapomnianego klimatu Twoim wakacjom.