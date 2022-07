Czekoladę lubi prawie każdy. Statystyczny Polak zjada rocznie średnio ponad 5 kilogramów wyrobów z kakao. Obchodzony wczoraj Światowy Dzień Czekolady to świetna okazja do tego, by czekoladzie przyjrzeć się bliżej i poznać korzyści z jedzenia kakaowych specjałów.

Gorzka, deserowa czy mleczna - czekolady nie trzeba przedstawiać nikomu. Ten popularny wyrób cukierniczy z miazgi kakaowej, tłuszczu i cukru, a często również mleka, jest dostępny w naszym menu od lat. Choć w powszechnej świadomości nie idzie w parze ze zdrowiem i trzymaniem diety, warto rozprawić się z krzywdzącymi mitami i poznać jej największe atuty. Reklama - Spożywana w umiarkowanych ilościach czekolada, ale jedynie ta gorzka, z wysoką zawartością kakao, może mieć pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie - wyjaśnia Magdalena Łostowska, ekspertka programu Zdrowie na Etacie, dietetyczka i trenerka MultiSport. - To produkt bogaty w korzystne dla organizmu polifenole, katechiny i antocyjany. Zawiera również szereg ważnych minerałów, jak na przykład wapń, magnez, potas, mangan, cynk i żelazo. Za ten prozdrowotny efekt odpowiedzialne jest ziarno kakaowca. Im większy jego udział w składzie czekolady, tym większa zawartość dobroczynnych składników i wartość zdrowotna – wyjaśnia dietetyczka. Naturalny antydepresant Zawarte w gorzkiej czekoladzie kakao może pomagać w walce z obniżonym nastrojem. Jak dowiodły badania, zmniejsza ono podatność organizmu człowieka na stany depresyjne nawet o 70%. Warto podkreślić, że takich efektów nie zaobserwowano w przypadku czekolady mlecznej. Wsparcie dla organizmu Reklama Co więcej, bogata w kakao ciemna (gorzka) czekolada stanowi ważne źródło flawonoidów - substancji o dobroczynnym wpływie na wiele układów w organizmie. Udowodniono jej pozytywne działanie m.in. w przypadku chorób neurodegeneracyjnych oraz schorzeń układu krążenia, a także cukrzycy i otyłości. Reklama Czekolada odpowiednio jedzona może nie tuczyć W jednym z ostatnich badań dowiedziono, że pomimo spożywania blisko 550 kilokalorii czekolady dziennie przez dwa tygodnie, poddane badaniu osoby nie przybierały na wadze[footnoteRef:4]. Jak do tego doszło? Naukowcy podpowiadają, że czekolada rzeczywiście może nie tuczyć, o ile połączymy tę słodką przyjemność z dodatkową aktywnością sportową lub z dietą o zmniejszonej kaloryczności. Potreningowy pomocnik - Czekolada, nawet ta mleczna, będzie wpływała na regenerację po intensywnym wysiłku fizycznym, w wyniku odbudowy wyczerpanego wysiłkiem glikogenu – będącym źródłem energii. Efektywnym napojem regeneracyjnym po treningu może być nie tylko napój izotoniczny, ale także… dobrze znane mleko czekoladowe - dodaje Magdalena Łostowska. Czy jest dobra na wszystko? Na pewno to łatwo dostępna “terapia”, pełna cennych wartości odżywczych. Warto jednak pamiętać, że należy ją stosować z umiarem.