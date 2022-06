Mięso, ryby, warzywa czy desery smakują jeszcze lepiej w towarzystwie kieliszka wybornego wina. Dobranie odpowiedniego jego rodzaju wymaga nieco wiedzy na temat zasad wine pairingu. Jak podkreślić smak dania za pomocą odpowiedniego trunku? Podpowiadamy.

Reklama

Ryby, owoce morza i skorupiaki

Większość ryb idealnie komponuje się z białym winem – półwytrawnym oraz wytrawnym. Dobierając rodzaj wina do posiłku z rybą, należy kierować się zarówno sposobem przyrządzania, jak i rodzajem dodatków. Niektóre gatunki ryb – głównie te bardziej tłuste, jak tuńczyk – można podawać z winem czerwonym. Podobna zasada dotyczy skorupiaków oraz owoców morza. W tym przypadku – poza białym winem – można postawić także na delikatne wino różowe z lekkim, owocowym finiszem. Do skorupiaków świetnie pasować będzie wytrawne białe wino musujące, szampan czy lekki riesling. Połączenie ryby ze słodkim winem może wywołać problemy żołądkowe.

Drób oraz kaczka

Kluczem w dopasowaniu odpowiedniego wina do potraw z drobiu jest sposób, w jaki je przygotowujemy. Świetnie sprawdzi się tu zasada, że im cięższe danie, tym bardziej wyrazisty trunek. Do lekkich sałat z kurczakiem serwuje się delikatne wino, jak prosecco czy białe wino półwytrawne. Z kolei do potrawy bardziej wyrazistej, np. pieczonego czy marynowanego i grillowanego kurczaka, pasować będzie lekkie wino czerwone lub intensywne i wyraziste białe wino wytrawne.

Reklama

Dania z kaczki zdecydowanie najlepiej komponują się z winem czerwonym. Mięso z kaczki jest wyjątkowo tłuste i charakteryzuje się intensywnym smakiem. W tym przypadku znakomicie sprawdzą się wina z mocniejszym aromatem, wyczuwalną kwasowością lub owocami. Takie połączenie pozwoli zachować harmonię smaku i podkreślić charakter mięsa.

Reklama

Mięso czerwone: wołowina, wieprzowina, cielęcina, jagnięcina i dziczyzna

Większość gatunków mięsa czerwonego idealnie komponuje się z winem czerwonym. Jednak jego rodzaj zależy w dużej mierze od rodzaju mięsa i sposobu jego przyrządzania. Smak smażonej, pieczonej bądź grillowanej wołowiny wspaniale podkreśli intensywne, wytrawne wino czerwone. Serwując wołowy stek, warto postawić na charakterne, argentyńskie wino ze szczepu Malbec, które urzeka aromatem czerwonym jagód z dodatkiem śliwek, wiśni i rodzynek.

Delikatniejsze mięsa, takie jak jagnięcina czy cielęcina, wymagają jednak nieco mniej wyrazistego anturażu. Z pewnością świetnie sprawdzą się tu lekkie wina czerwone, które nie przytłumią smaku potrawy. Do dań z wieprzowiny zazwyczaj serwujemy z kolei delikatne wino białe lub różowe. Jaką zasadą kierować się w przypadku potraw z dziczyzną? Tutaj odpowiednie będzie wino ciężkie, z dużą ilością tanin o intensywnym aromacie.

Potrawy wegetariańskie i warzywa

Warzywa oraz dania bezmięsne idealnie komponują się z lekkimi winami białymi, musującymi i różowymi. Czerwone wino będzie odpowiednie jedynie wtedy, kiedy w potrawie dominować będą intensywne smaki oraz mocne przyprawy. Do warzywnych sałatek z dodatkiem owoców, takich jak truskawki, granat czy maliny, odpowiednim wyborem będzie delikatne wino półsłodkie, które doskonale podbije słodsze akcenty w daniu.

Wino do deseru

W przypadku deserów najlepiej kierować się zasadą mówiącą, że białe wino podajemy do jasnych słodkości, a czerwone do ciemnych. Wino słodkie, białe poleca się do bezy, kremów, serników, bitej śmietany i owoców. Intensywne desery, jak brownie, pierniki, ciasta korzenne i czekoladowe, warto podawać z cięższym winem czerwonym. W obu przypadkach doskonale sprawdzi się także wino różowe z delikatnymi nutami owocowymi.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów projekt Winna Argentyna.