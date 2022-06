Pad thai w kuchni tajskiej

Historia tego popularnego azjatyckiego dania na bazie makaronu ryżowego sięga przełomu lat 30. i 40. XX wieku. Właśnie wtedy ówczesny premier, Plaek Pibulsonggram, rozpoczął reformę tajskiej tożsamości i kultury. Podczas prowadzonej kampanii zlecił przygotowanie dania narodowego, które będzie definicją smaków tajskiej kuchni. Silny nacisk na promocję pad thaia położony został w latach 40. XX wieku, kiedy to Tajlandię nawiedzały liczne powodzie. W ich efekcie rozprzestrzeniały się w kraju choroby. Właśnie wtedy zalecono spożywanie makaronu ryżowego z dodatkami na gorąco. Tak też rozpoczęła się popularyzacja pah thaia, którego pełna nazwa brzmi kway teow pad thai. Co ciekawe, mimo że to danie dziś ściśle kojarzone jest z Tajlandią, charakterystyczne składniki i metoda przyrządzania ,,stir-fry” wskazują na jego chińskie pochodzenie. Niemniej dziś danie kojarzone jest głównie z kulturą tajską, a jego popularność wykracza dziś daleko poza granice Azji.

Fenomen azjatyckiego fast foodu na świecie

Pod koniec II wojny światowej pad thai był już mocno zakorzeniony w tajskiej kulturze jako część tożsamości narodowej. Kiedy tajscy imigranci przybyli do USA oraz do innych krajów, przywieźli ze sobą przepis na to danie. Ponieważ podstawowe składniki do przygotowania dania można było dostarczyć bezpośrednio z Tajlandii, potrawy były autentyczne i pyszne. Ludzie na całym świecie zaczęli delektować się pad thaiem, a tajscy imigranci chętnie dzielili się tą częścią swojej kultury. Z czasem to danie zaczęło stawać się coraz bardziej powszechne, jedzono je zarówno w eleganckich restauracjach, jak i przydrożnych knajpach oraz sprzedawano w foodtruckach. Pad thai z czasem zaczął pojawiać się również w popkulturze, a w 2011 roku znalazł się na piątym miejscu na liście ,,50 najsmaczniejszych potraw świata” CNN. Nic dziwnego, że aromatyczna, pełna tradycyjnego smaku potrawa podbiła serca wielu ludzi na całym świecie. W Polsce od kilku lat możemy spotkać ją w wielu restauracjach specjalizujących się w kuchni tajskiej.

- Pad thai to danie, które w ostatnich latach wyjątkowo przypadło do gustu Polakom. Kuchnia azjatycka, szczególnie tajska i wietnamska, cieszy się coraz większą popularnością i z roku na rok zyskuje kolejnych fanów. Niewątpliwie wpływają na to zmiany kulturowe, ponieważ jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej otwarci na inspiracje i smaki z całego świata. Polacy sporo także podróżują, próbują regionalnych dań, których smaku szukają później w Polsce. Często kończy się to rozczarowaniem, ponieważ wiele restauracji spolszcza tradycyjne receptury, przez co tracą one swój oryginalny smak – komentuje Linh Ziółkowska, managerka warszawskiej restauracji Wi-Taj.

Gdzie szukać oryginalnego pad thaia?

Tradycyjny tajski pad thai to danie ze smażonego makaronu ryżowego z dodatkiem jajek, tofu, krewetek, warzyw oraz aromatycznych przypraw. Na jego niezwykle bogaty i różnorodny smak wpływają popularne w kuchni azjatyckiej dodatki, m.in. sos rybny, pasta z tamaryndowca czy płatki chili. Danie występuje w różnych wersjach, oprócz makaronu ryżowego jego składnikami są zwykle: krewetki lub mięso (kurczak, wołowina, wieprzowina), szalotka, kiełki fasoli, orzeszki ziemne, zielona cebulka. Pad thai łączy w sobie trzy smaki: słodki, kwaśny i słony. Jest to danie bardzo kolorowe, niezwykle soczyste i łączy w sobie różne ciekawe tekstury – od miękkiego makaronu, przez chrupiące orzeszki, aż po rozpływające się w ustach mięso. Nic dziwnego, że ten tajski specjał cieszy się niesłabnącym uznaniem i wygrywa liczne rankingi na najsmaczniejsze danie.

Szukając oryginalnych tajskich smaków, warto zwrócić uwagę na restauracje, które specjalizują się w kuchni azjatyckiej, używają świeżych, oryginalnych składników, dodatków oraz tradycyjnych ziół.

Tajska kuchnia kusi Polaków nie tylko egzotycznością, ale także bogatą paletą smaków, wyrazistością i świeżością. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji wypróbować jej oryginalnych smaków, pad thai to bez wątpienia jedna z pozycji obowiązkowych na liście każdego smakosza.