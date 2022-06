PRZEPIS na lody waniliowe z polewą jagodową

Składniki na lody waniliowe:

• 400 ml schłodzonego mleka skondensowanego słodzonego

• 300 ml schłodzonej śmietany 30%

• laska wanilii lub pasta/ ekstrakt waniliowy

Składniki na polewę jagodową:

• 200 g jagód lub borówek (bądź innych sezonowych owoców)

• 100 ml wody Mama i ja

• 2-4 łyżki cukru trzcinowego (w zależności od słodkości owoców)

Przygotowanie

1. W dużej misie ubij śmietanę.

2. Laskę wanilii rozetnij wzdłuż nożem i zeskrob z niej ziarenka. Dodaj do śmietany. Zmniejsz obroty miksera i powoli dodawaj mleko skondensowane. Ubijaj do mocnego spienienia (masa nie ubije się na sztywno).

3. Przelej całość do pojemnika. Zamknij go i wstaw do zamrażarki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.

4. Jagody zasyp cukrem i lekko upraż w garnuszku lub na patelni.

5. Następnie zalej je wodą i duś do odparowania płynu (aż całość zgęstnieje). Podawaj do lodów.

Polewa sprawdzi się również do naleśników, gofrów, placuszków czy owsianki.