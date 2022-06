Zdrowy i szybki w przygotowaniu lunch, który zabierzemy bez trudu do torby, to idealny pomysł na posiłek w pracy. Dodatek warzyw sprawi, że całość będzie pełnowartościowym daniem, które pozwoli z energią podejść do kolejnych wyzwań. A jako lunch box niech posłuży ekologiczny słoik. Smacznego!

PRZEPIS na lunch box z ryżem, kurczakiem i warzywami Reklama Składniki: 100g ryżu białego długoziarnistego (np. Britta)

1 pojedyncza pierś kurczaka pokrojona w kostkę

1/2 małego ogórka pokrojonego w kostkę

1/4 papryki czerwonej pokrojonej w kostkę

1/4 czerwonej cebuli pokrojonej w pióra

1/4 awokado pokrojonego w plastry

Mała garść mieszanki sałat

4 sztuki groszku cukrowego

2 łyżki jogurtu

1 łyżka soku z cytryny Przygotowanie Ryż gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Kurczaka smażymy na oleju aż się zarumieni. Doprawiamy solą i pieprzem.

Groszek cukrowy obsmażamy na oleju przez minutę.

Jogurt mieszamy z sokiem z cytryny i ogórkiem. Doprawiamy do smaku solą.

W naczyniu układamy warstwę ryżu, kurczaka sałaty, ogórka, cebuli, papryki, awokado i groszku.

Podajemy z wcześniej przygotowanym sosem jogurtowym Reklama Smacznego!