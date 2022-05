Hiszpania i Francja: kawa może pomagać schudnąć

Chcąc zrzucić nadmiarowe kilogramy, miliony osób próbują diet eliminacyjnych, podczas gdy dietetycy przypominają, że najlepiej jeść w sposób zbilansowany i pamiętać o codziennej porcji ruchu. Dzięki naukowcom z hiszpańskiej Granady wiemy od niedawna, że w codziennym jadłospisie warto przewidzieć też miejsce dla kawy. Jej regularne spożycie może wspierać odchudzanie, zwłaszcza u osób aktywnych, które sięgną po kawę na pół godziny przed treningiem. Porcja kofeiny przyjęta przed ćwiczeniami prowadzi do zwiększenia maksymalnego poziomu beta-oksydacji kwasów tłuszczowych, czyli po prostu przyśpiesza spalanie tkanki tłuszczowej[1]. Dodatkowo kawa może wspierać chudnięcie z innej strony, bo – jak dowiedziono w analizach prowadzonych we Francji, stymuluje procesy trawienne, produkcję hormonów żołądkowo-jelitowych i kwasu chlorowodorowego w żołądku. Na perystaltykę w jelicie grubym kawa działać może mniej więcej tak samo jak porcja płatków zbożowych i aż o 60% lepiej niż szklanka wody, przyznają badacze z Paryża i Strasburga. Według naukowców może mieć także działanie przeciwzapalne[2].

USA i Chiny: kawa przeciwzapalna i antynowotworowa

Przeciwzapalne właściwości kawy to kolejny temat, który inspiruje naukowców do poszukiwań. Procesy zapalne odpowiadają za szereg groźnych chorób w naszym organizmie, ale możemy ograniczać ich rozwój także pijąc kawę – zapewnia zespół badawczy z Baylor College of Medicine w Houston. Za tym stwierdzeniem stoją miesiące badań poświęconych mikroflorze jelitowej. W jelitach kawoszy naukowcy znaleźli więcej bakterii z rodzaju Faecalibacterium, mających działanie przeciwzapalne. Porównując pacjentów pijących różne ilości kawy, zauważyli, że do poprawy składu flory jelitowej wystarczy codzienna dawka kofeiny powyżej 82,9 mg[3], czyli mniej więcej 1 filiżanka kawy. Gdy dołożymy do niej drugą lub również trzecią, według naukowców z chińskiego Shenyang możemy zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór. Wyniki przeprowadzonych przez nich badań dowodzą, że mężczyźni, którzy piją więcej niż 2 filiżanki kawy dziennie, zapadają na raka prostaty o 9% rzadziej niż pijący 1 filiżankę lub kawowi abstynenci. Tu znów wszystko sprowadza się do możliwych przeciwzapalnych właściwości kawy, a także jej potencjalnie korzystnego wpływu na metabolizm glukozy[4].

Australia: kawa to dłuższe życie i przyjemniejsza starość

Zawarta w kawie kofeina ma szereg korzystnych właściwości, przydatnych z perspektywy starzejących się społeczeństw. Zespół badawczy z Edith Cowan University w Perth postawił niedawno znak równości między regularnym piciem kawy a sprawnością poznawczą w starszym wieku. Prowadzone przez niego badania wykazały, że zwiększenie spożycia kawy z 1 do 2 filiżanek dziennie może obniżyć spadek funkcji poznawczych o 8% na przestrzeni kilkunastu miesięcy. Wytłumaczeniem takiego działania może być doniesienie, że kawa może spowalniać akumulację szkodliwego dla mózgu amyloidu[5]. Jeśli więc kawa jest przepisem na lepszą jesień życia, może być także łatwym sposobem na długowieczność. Trwają liczne badania nad jej wpływem na serce, a każda kolejna analiza upewnia nas tylko w tym, że warto po kawę sięgać regularnie. Pijąc 2-3 filiżanki kawy dziennie, zmniejszamy ryzyko chorób serca nawet do 15%, mówią naukowcy z Melbourne. Wniosek ten wysnuli z analiz, które objęły bazę ponad pół miliona pacjentów pijących kawę na co dzień[6].

Wpływ kawy na zdrowie to niezwykle szeroki temat, który co jakiś czas podejmują kolejne grupy naukowców. Pomimo różnic ilościowych w wynikach poszczególnych analiz, eksperci są zgodni co do jednego: umiarkowane ilości kawy nie szkodzą, nawet pite codziennie przez lata. Ilość 3 do 5 filiżanek kawy dziennie została oceniona za bezpieczną już ponad 10 lat temu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności[7].

