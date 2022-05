Nadwyżki owoców w domu nie muszą się marnować. Jeśli zrobiliśmy za duże zakupy i nie damy rady ich zjeść, zróbmy z nich dżemy, które można wykorzystać np. do naleśników. Jeśli w lodówce znajdziecie np. otwarty jogurt naturalny, można szybko przygotować owocową sałatkę i sprawić, by pozostałości nie trafiały do kosza. Dobrym rozwiązaniem będzie także przerobienie ich na kompot lub dodanie do ciasta.

PRZEPIS na ciasto bananowe

Składniki: 300 g mąki

100 g cukru

1 łyżeczka sody

1 łyżeczka proszku do pieczenia

0,5 szklanki oleju roślinnego

0,5 szklanki mleka Łaciate 3,2%

1 jajko

3 dojrzałe banany Przygotowanie Nastawiamy piekarnik na 180°C. Przygotowujemy blachę i wykładamy ją papierem do pieczenia. Przygotowujemy dwie miski. Do pierwszej wsypujemy wszystkie suche składniki i je mieszamy. W drugiej misce roztrzepujemy za pomocą rózgi kuchennej mokre składniki. Banany rozdrabniamy przy pomocy widelca lub blendera. Owoce łączymy w pierwszej kolejności z mokrymi składnikami, następnie stopniowo dodajemy suche. Gdy uzyskamy jednolitą masę, przekładamy ją na blachę. Pieczemy 45 minut.