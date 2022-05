Czasami dobrze oszacować, ile pieczywa spożyjemy, ale też łatwo je wykorzystać, nawet, gdy straci swoją świeżość. Wystarczy wysuszyć pokrojone kromki w piekarniku i zastosować jako grzanki do sałatki, zupy lub pokruszyć je tak, by służyło za panierkę, a nawet zastąpiło mąkę do zagęszczania sosów. Można też zrobić z niego pyszne tosty!

PRZEPIS na tosty francuskie z twarogiem

Składniki: 8 kromek czerstwego pieczywa, np. chleba lub chałki

250 g twarogu sernikowego Mlekpol 18%

150 g truskawek

6 łyżek mleka Łaciate 3,2%

2 jajka

2 łyżki masła ekstra Mazurski Smak

2 łyżki cukru z prawdziwą wanilią

1 łyżka oleju

szczypta soli

Przygotowanie W głębokim talerzu roztrzepujemy jajka z mlekiem i solą. W misce mieszamy twaróg sernikowy z cukrem. Każdą kromkę chleba smarujemy z jednej strony twarogiem. Na czterech z nich rozkładamy pokrojone truskawki. Przykrywamy pozostałymi kromkami, serkiem do środka. Na patelni rozgrzewamy masło z olejem. Złożone tosty obtaczamy z każdej strony w roztrzepanym jajku. Kładziemy na patelnię. Smażymy z obu stron na złoty kolor. Tosty francuskie przekładamy na talerze. Posypujemy cukrem pudrem i dekorujemy sezonowymi owocami.